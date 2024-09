L'Iran exprime son indignation face à un message australien sur Instagram sur le thème LGBTQ.

Le gouvernement iranien a exprimé ses préoccupations concernant une publication sur Instagram de l'ambassade d'Australie. Cette publication rendait hommage au mouvement LGBTQ et appelait à une société plus progressiste. L'Iran considère cela comme un manque de respect envers les croyances islamiques et a demandé une réunion avec l'ambassadeur.

Selon les rapports de l'agence de presse Irna, le ministère des Affaires étrangères iranien a recommandé à l'ambassade d'Australie de éviter de telles publications à l'avenir. L'ambassade avait partagé un message sur Instagram le samedi dernier, commémorant la "Journée Porteur de Violet" du mouvement LGBTQ et encourageant une société ouverte. Cet événement, qui a débuté en 2010, est observé annuellement le dernier vendredi d'août. Son but est de sensibiliser au harcèlement subi par les jeunes LGBTQ dans les écoles en les incitant, ainsi que leurs partisans, à porter des chemises violettes.

"Promotion de l'homosexualité"

Les médias conservateurs iraniens ont perçu cette publication comme un soutien à l'homosexualité en Iran et ont réclamé une position ferme du gouvernement. Selon Irna, l'ambassadeur d'Australie, Ian McConville, a clarifié lors de la réunion à Téhéran que la publication Instagram ne concernait pas l'Iran et ne devait pas être interprétée comme une offense au pays. Il a Nevertheless, he plans to relay the Iranian protest to his government.

L'homosexualité est considérée comme un problème médical dans la République islamique d'Iran, et le clergé applique une politique de tolérance zéro envers les individus homosexuels. Dans certains cas extrêmes, même des peines de mort sont proposées pour les couples homosexuels. Le sujet est hautement controversé et considéré comme complètement tabou.

D'autres pays peuvent avoir des points de vue différents sur les droits LGBTQ, mais l'Iran maintient fermement sa position contre la promotion de l'homosexualité. La publication de l'ambassade d'Australie sur la "Journée Porteur de Violet" a été perçue par de nombreux Iraniens comme une transgression de la frontière culturelle.

