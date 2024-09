L'Iran évacue les combattants blessés du Hezbollah.

Suite à une série d'explosions mineures d'appareils électroniques au Liban, le nombre de victimes a dépassé 25. L'Iran se prépare à déployer des professionnels de la santé dans la région et envisage l'évacuation des blessés. Le Conseil de sécurité des Nations unies a convoqué une réunion urgente.

L'Iran prévoit d'évacuer environ 100 personnes blessées du Liban. La plupart des victimes, prévues pour être transportées vers des installations médicales iraniennes, ont subi des blessures aux mains et aux yeux, selon le président de la Société du Croissant-Rouge, Pirhussein Koliwand. Environ 95 patients sont attendus dans les heures à venir. L'Iran avait précédemment envoyé du personnel médical et des infirmières au pays méditerranéen. L'infrastructure de santé du Liban est sous une pression immense en raison d'une crise financière prolongée qui affecte le pays.

Le mardi, des explosions attribuées à des "pagers" ont laissé environ 2800 personnes blessées et fait 12 morts. L'ambassadeur d'Iran au Liban était également parmi les blessés. Il était incertain si le chef de la mission diplomatique et des membres du Hezbollah seraient transférés en Iran. Dans une deuxième vague mercredi, des talkies-walkies et d'autres appareils électroniques ont explosé, entraînant plus de 450 blessures et 14 morts.

Le Hezbollah a attribué l'attaque du mardi à Israël et a menacé de se venger. Israël est resté silencieux sur la question. Israël n'a également pas commenté les explosions du mercredi. Le ministre de la Défense d'Israël, Joav Galant, a annoncé une "nouvelle phase" du conflit, avec un accent sur le nord.

Deuxième vague d explosions lors d'une cérémonie commémorative

La deuxième vague d explosions s'est produite au Liban en fin d'après-midi. Les cérémonies commémoratives pour les victimes de mardi étaient en cours dans le sud de la banlieue de Beyrouth lorsque les explosions renouvelées ont été signalées. Selon des sources au sein du Hezbollah, "des appareils sans fil comme les talkies-walkies" ont explosé.

Des vidéos sur les réseaux sociaux ont montré de la panique lors de la cérémonie commémorative suite aux bruits forts entendus. Suite aux pagers explosés la veille, le responsable senior du Hezbollah, Hashim Safieddine, a déclaré : "Cette agression porte ses propres conséquences et sa revanche, et la revanche suivra." Le Hezbollah avait précédemment annoncé sa revanche. Le leader du Hezbollah, Hassan Nasrallah, est prévu pour s'adresser au public.

Dans ces circonstances, le Conseil de sécurité des Nations unies tiendra une réunion urgente. Selon des sources diplomatiques, le principal organe des Nations unies est prévu pour se réunir ce soir, vendredi, à 21h00 CET.

La communauté internationale suit de près la situation au Liban, compte tenu de l'implication d'Israël et du Hezbollah. Il a été rapporté que le Mossad, l'agence de renseignement d'Israël, est souvent suspecté lorsque de tels incidents se produisent, bien que aucune preuve concrète n'ait été présentée.

À la suite de la deuxième vague d explosions lors de la cérémonie commémorative, de nombreuses personnes se demandent les motifs de ces attaques et spéculent sur la possible implication de forces extérieures, notamment le Mossad.

