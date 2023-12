L'Iran et les États-Unis, ennemis géopolitiques, s'affrontent à nouveau lors de la Coupe du monde de football

Après plus de 40 ans de relations tendues et des mois de lutte pour rétablir un accord sur le nucléaire, les États-Unis et l'Iran sont désormais prêts à se rencontrer sur un terrain de football lors de la Coupe du monde de cette année, puisqu'ils se sont retrouvés dans le groupe B lors du...