L'Iran est présumé derrière le complot pour assassiner Netanyahu <unk> détention

Conformément aux investigations menées par les forces de l'ordre, l'Iran serait en train de préparer une tentative d'assassinat contre des personnalités israéliennes de premier plan, telles que le Premier ministre Netanyahu et le ministre de la Défense Galant. De manière étonnante, l'assassin présumé était censé être un juif israélien. Malheureusement, cela n'a pas abouti.

Un citoyen israélien a été arrêté et est actuellement interrogé pour avoir été recruté par l'Iran afin d'exécuter des officiels gouvernementaux de haut niveau. Les victimes prévues étaient apparemment le Premier ministre Benny Gantz, le ministre de la Défense Yoav Gallant ou le directeur du Shin Bet, Ronen Bar, selon la police israélienne et le Shin Bet. Le suspect est identifié comme étant un juif israélien.

L'homme en question avait résidé en Turquie pendant une longue période et avait des relations avec des Iraniens résidant là-bas. Il aurait été transporté en Iran via la Turquie à deux reprises ces derniers mois pour des rencontres secrètes avec des représentants des services de renseignement iraniens. Il aurait été rémunéré pour les plans d'attentat. L'Israélien a été arrêté le mois dernier et des chefs d'accusation ont été portés contre lui.

Rétribution pour la mort de Haniyah

Les plans d'assassinat auraient été ourdis en guise de représailles pour l'assassinat de Ismail Haniyah, chef international de Hamas à Téhéran, que l'on suppose être l'œuvre d'Israël. During their encounters, the Iranian officials allegedly proposed that the Israeli recruit Russians or Americans willing to assassinate critics of the Iranian government in Europe or the USA.

Le Shin Bet a annoncé mardi avoir déjoué une attaque à la bombe par le Hezbollah, milice chiite soutenue par l'Iran, contre un ancien haut responsable de la sécurité israélienne. L'attaque était prévue pour prochainement. La cible de cette attaque n'a pas été révélée.

L'Iran et le Hezbollah accusent Israël d'être responsable des explosions d'appareils de communication électronique au Liban. Plus de 30 personnes ont été tuées et plus de 3000 blessées, dont de nombreux membres du Hezbollah, ces derniers jours. Israël n'a pas reconnu sa responsabilité dans l'attaque.

