L'Iran envisage d'abandonner ses plans de vengeance contre Israël en échange d'un cessez-le-feu à Gaza

Mercredi, le monde était sur des charbons ardents. Les vols à travers l'Iran et ses voisins étaient annulés alors que les craintes d'une escalade de la guerre d'Israël à Gaza étaient à leur comble.

Le ministre des Affaires étrangères par intérim de l'Iran, Ali Bagheri, murmurait à l'oreille d'un assistant penché pour saisir ses paroles, alors que son pays était au bord de déclencher une guerre régionale. À sa droite se trouvait le ministre des Affaires étrangères du Cameroun, à sa gauche celui du Yémen, ainsi qu'une salle pleine d'autres ministres des Affaires étrangères de pays à majorité musulmane, tous réunis pour aider à prévenir une escalade vers un conflit plus large.

Depuis l'assassinat du chef politique du Hamas, Ismail Haniyeh, à Téhéran la semaine dernière, les dirigeants de la République islamique ont juré de se venger d'Israël, qu'ils accusent d'être responsable. Israël n'a ni confirmé ni démenti sa responsabilité.

Le lieu de cette ultime tentative pour calmer la rage iranienne était le siège de l'Organisation de la coopération islamique (OCI), modeste par rapport aux normes rapidement modernisées et clinquantes de l'Arabie saoudite. Il se trouve dans un coin poussiéreux et sans prétention de la ville de Djeddah, sur les bords de la mer Rouge.

La stratégie dans la salle, si tant est qu'on puisse l'appeler ainsi, a été soigneusement exposée à CNN par le ministre des Affaires étrangères de Jordanie, Ayman Safadi, qui a quitté les pourparlers à haut risque pour promouvoir l'initiative que son royaume vulnérable promeut : "La première étape pour mettre fin à l'escalade est de mettre fin à sa cause profonde, à savoir l'agression continue d'Israël contre Gaza."

Cette demande de convaincre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu d'adoucir sa position dans les négociations sur le cessez-le-feu avec le Hamas n'est pas nouvelle. Mais cette fois-ci, la récompense pourrait être beaucoup plus attrayante que les précédentes tentatives.

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken déclare que les États-Unis et leurs alliés ont communiqué directement à la fois à Israël et à l'Iran que "personne ne doit aggraver ce conflit", ajoutant que les négociations sur le cessez-le-feu ont atteint "une phase finale" et pourraient être compromises par une nouvelle escalade ailleurs dans la région.

Safadi était à Téhéran ce week-end et a rencontré à la fois Bagheri et le nouveau président iranien Masoud Pezeshkian, et il semble croire que l'Iran pourrait chercher une issue pour éviter l'escalade.

L'Iran a besoin d'une couverture diplomatique pour s'éloigner de ses menaces hâtives contre Israël dans l'immédiat après l'assassinat de Haniyeh : un cessez-le-feu à Gaza qui permettrait à Téhéran de faire valoir qu'elle se soucie plus de la vie des Palestiniens dans l'enclave palestinienne que de la vengeance conviendrait parfaitement. Mais la récompense doit être suffisamment importante pour l'Iran, car son honneur et sa dissuasion sont en jeu.

Le président français Emmanuel Macron ajoute son poids diplomatique, déclarant lors d'un appel téléphonique avec Pezeshkian mercredi que la riposte contre Israël "doit être abandonnée".

La réponse de Pezeshkian suggère qu'il écoute. "Si l'Amérique et les pays occidentaux veulent vraiment prévenir la guerre et l'insécurité dans la région, pour prouver cette affirmation, ils doivent immédiatement cesser de vendre des armes et de soutenir le régime sioniste et contraindre ce régime à mettre fin au génocide et aux attaques contre Gaza et à accepter un cessez-le-feu", a-t-il déclaré.

Presque dix mois après le déclenchement de la guerre d'Israël à Gaza, suite à l'attaque brutale du Hamas le 7 octobre qui a fait environ 1 200 personnes tuées en Israël et au moins 250 autres prises en otage, près de 40 000 Palestiniens ont été tués, selon les autorités palestiniennes de la santé - et il n'y a toujours pas de fin en vue du conflit.

Le hic dans la stratégie de sortie de crise du cessez-le-feu à Gaza, c'est qu'elle est lourde d'espoirs et légère en substance.

Pour que cela fonctionne, Netanyahu devra y adhérer également.

Le Hamas vient de rendre cela plus difficile en remplaçant Haniyeh par son homologue plus dur à l'intérieur de Gaza, Yahya Sinwar, architecte des attaques du 7 octobre, et qui de toute façon n'est pas d'humeur à des discussions sérieuses.

Si le changement doit intervenir, selon le consensus à l'OCI, il devra venir de l'extérieur, de la seule personne qui a suffisamment de poids pour tempérer Netanyahu - le président américain Joe Biden.

Mais presque un an après le début du conflit, Biden refuse d'en découdre avec le gouvernement le plus à droite et le plus dur d'Israël de son histoire, ce qui ajoute aux frustrations à Djeddah.

Riyad Mansour, observateur permanent de la Palestine à l'ONU, était dans la salle avec Bagheri et les autres.

"La région n'a pas besoin d'escalade", a-t-il déclaré. "Ce dont la région a besoin, c'est d'un cessez-le-feu. Ce dont la région a besoin, c'est d'adresser les droits légitimes. J'ai le sentiment que le Premier ministre Netanyahu veut entraîner le président Biden dans une guerre avec l'Iran".

Ce que Bagheri a obtenu à Djeddah, c'est le genre de soutien diplomatique destiné à l'aider à s'éloigner du bord du précipice, avec Mansour déclarant : "En ce qui concerne ce que l'Iran voulait au sujet du respect de son intégrité territoriale et de sa souveraineté, il y avait un fort soutien à cette idée".

Alors que le ministre des Affaires étrangères iranien par intérim quittait Jeddah pour Téhéran à la suite de la réunion d'urgence de quatre heures, l'attention se tournait légèrement vers le proxy libanais de l'Iran, le Hezbollah, qui est également déterminé à se venger de l'assassinat de son commandant militaire le plus important, Fu'ad Shukr, à Beyrouth quelques heures avant l'assassinat de Haniyeh.

Un officiel américain et un officiel de renseignement occidental ont déclaré à CNN que les craintes étaient plus élevées maintenant quant à la possibilité que le Hezbollah agisse sans l'Iran, ce qui pourrait permettre au groupe de milices basé au Liban de porter un double coup, l'un pour Shukr et l'un pour Haniyeh du Hamas.

Si c'était le cas, la riposte d'Israël contre le Hezbollah pourrait tout aussi rapidement devenir une escalade régionale entraînant l'Iran, ce que tout le monde redoute.

Il est clair que la rencontre de Jeddah et la diplomatie parallèle gagnent de l'espace et du temps pour développer une issue qui a au moins un peu de prise pour l'instant.

À la fois l'Iran et les États-Unis, dans une certaine mesure, adhèrent à cela.

Si cela s'essouffle vers un autre horizon trompeur, cela dépend de Bagheri et de son président.

Face aux tensions, la communauté internationale est activement impliquée dans la prévention d'un conflit plus large. Le ministre des Affaires étrangères du Cameroun, ainsi que d'autres ministres de pays à majorité musulmane, ont assisté à une réunion à Jeddah pour aider à désamorcer la situation.

Les chefs de file mondiaux exhortent à la fois Israël et l'Iran à éviter une escalade supplémentaire. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a communiqué directement avec les deux parties, soulignant que les négociations de cessez-le-feu sont à un stade critique et que toute escalade supplémentaire pourrait les mettre en danger.

Lire aussi: