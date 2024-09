L'Iran aurait transféré des missiles balistiques vers la Russie, selon des sources fiables.

Il est incertain de savoir exactement quand les missiles ont été livrés, mais leur transport intervient alors que la Russie a intensifié ses attaques de missiles et de drones sur les villes ukrainiennes. Lors d'une réunion avec les alliés au sein du groupe de contact sur la défense de l'Ukraine en Allemagne, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a souligné que l'Ukraine avait urgent besoin de plus de systèmes de défense aérienne en raison de la préparation de majeures attaques russes sur son infrastructure énergétique cet hiver.

Le Wall Street Journal a révélé la nouvelle de la livraison des missiles par l'Iran.

Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, Sean Savett, a informé CNN dans un communiqué que "toute transfert de missiles balistiques iraniens à la Russie représenterait une escalade significative" de l'aide de l'Iran au Kremlin dans son invasion de l'Ukraine.

Savett a déclaré : "Nous avons mis en garde contre le partenariat sécuritaire approfondi entre la Russie et l'Iran depuis le début de l'invasion totale de la Russie en Ukraine, et nous sommes deeply concerned by these reports. We and our partners have made it clear at both the G7 and NATO summits this summer that we are prepared to impose serious consequences" en réponse.

La livraison de missiles balistiques signe une escalade significative du soutien de l'Iran à la Russie. L'Iran avait fourni à la Russie des centaines de drones, que les forces russes ont utilisés dans leur guerre contre l'Ukraine, et la Russie avait commencé à construire une usine de fabrication de drones avec l'aide de l'Iran, selon les informations de CNN.

La mission permanente de l'Iran auprès des Nations unies a nié le transfert, déclarant lors d'un entretien avec CNN : "La position de l'Iran sur le conflit en Ukraine reste constante. L'Iran considère la fourniture d'aide militaire aux parties engagées dans le conflit - ce qui entraîne une augmentation des pertes humaines, la destruction de l'infrastructure et un éloignement des négociations de cessez-le-feu - comme inhumaine. Par conséquent, non seulement l'Iran s'abstient de telles actions, mais il exhorte également les autres pays à cesser la fourniture d'armes aux parties en conflit."

Les négociations russes pour obtenir des missiles balistiques à courte portée auprès de l'Iran avaient commencé dès septembre dernier, lorsque le ministre russe de la Défense de l'époque, Sergei Shoigu, s'est rendu en Iran pour voir les systèmes de missiles balistiques Ababil à courte portée des Gardiens de la révolution islamique.

"Cette visite a marqué la première présentation publique de missiles balistiques à un haut responsable russe se rendant en Iran depuis le début de la guerre russo-ukrainienne", a déclaré un responsable anonyme à CNN en janvier.

Le G7 avait émis un communiqué ferme en mars dernier, mettant en garde que la communauté internationale répondrait avec "de nouvelles mesures significatives contre l'Iran" si le pays poursuivait l'envoi de missiles balistiques à la Russie pour être utilisés dans son effort de guerre contre l'Ukraine.

En décembre dernier, les Gardiens de la révolution islamique avaient déployé des missiles balistiques et des systèmes de soutien aux missiles dans une zone d'entraînement à l'intérieur de l'Iran pour être présentés à une délégation russe en visite, ce qui suggérait que la Russie avait l'intention d'acheter les systèmes auprès de l'Iran.

La Russie avait également obtenu des missiles et des composants de missiles de la Corée du Nord, selon les informations de CNN, et la Chine avait aidé la Russie à considérablement développer sa base industrielle de défense, permettant à Moscou de réaliser son expansion militaire la plus ambitieuse depuis l'époque soviétique, selon des responsables. Le soutien de la Chine à la Russie avait inclus des quantités importantes d'outils

