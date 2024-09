L'Iran appelle quatre envoyés européens suite aux récentes sanctions imposées

Après des sanctions occidentales récentes, l'Iran a convoqué les ambassadeurs allemand et de trois autres pays européens. Ces diplomates d'Allemagne, du Royaume-Uni, de France et des Pays-Bas ont été appelés au ministère des Affaires étrangères suite à l'imposition de sanctions et de commentaires "inutiles" par des nations européennes, selon l'agence de presse officielle IRNA.

Les nations occidentales, dont l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni et les États-Unis, ont imposé de nouvelles sanctions à l'Iran en raison de ses allégations de livraison de missiles balistiques à la Russie. Parmi les personnes visées par les sanctions figure Iran Air, la compagnie aérienne d'État du pays.

Par ailleurs, les Pays-Bas ont invité l'ambassadeur iranien après avoir reçu des rapports suggérant des envois d'armes.

Jeudi, le ministère des Affaires étrangères a ouvertement critiqué ces dernières actions et remarques des représentants européens, selon les informations supplémentaires de l'IRNA. Il a affirmé que la persistance dans ces positions et actions est considérée comme une extension de la position hostile de l'Occident envers le peuple iranien.

L'Iran nie avoir fourni d'armes à la Russie pour usage dans le conflit en Ukraine et a exprimé son intention de riposter contre les nouvelles sanctions.

Le Royaume-Uni a également convoqué l'envoyé iranien à Londres et a averti qu'il devrait s'attendre à une "forte réaction" s'il continue d'exporter des missiles pour usage contre l'Ukraine.

