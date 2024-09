- L'Iran a l'intention de fermer des établissements allemands.

Le système judiciaire iranien suggère des actions supplémentaires contre les établissements allemands dans le cadre de la dispute en cours concernant l'interdiction du Centre islamique de Hambourg (IZH). En réaction directe, le système judiciaire iranien a fermé l'Institut allemand de langue (DSIT) au cœur de Téhéran il y a trois semaines. Des informations supplémentaires ont été reçues concernant des "mauvaise conduite d'autres institutions gouvernementales allemandes", a déclaré le porte-parole du système judiciaire, Asghar Djafari. "Les décisions seront prochainement rendues publiques."

La ministre fédérale de l'Intérieur allemande, Nancy Faeser (SPD), a interdit l'IZH à la fin du mois de juillet, en le qualifiant de "outil de propagande iranien majeur en Europe". Dans tout le pays, la police a saisi les biens et les installations du centre et de cinq organisations affiliées. Le dirigeant de l'IZH, Mohammed Hadi Mofatteh, a été ordonné de quitter l'Allemagne au plus tard le 11 septembre. Son départ pourrait entraîner une autre réponse correspondante de Téhéran.

Il y a eu des tensions diplomatiques récurrentes entre Téhéran et Berlin ces dernières années. Plusieurs citoyens allemands, dont certains ont des passeports allemands-iraniens doubles, sont actuellement détenus en Iran. Au début de l'année 2023, Djamshid Sharmahd, de nationalité germano-iranienne, a été condamné à mort pour des chefs d'accusation de terrorisme.

Les actions allemandes contre le Centre islamique de Hambourg (IZH) ont apparemment suscité des préoccupations au sein de la Commission, qui les considère comme une ingérence dans la souveraineté de l'Iran. En réponse à ces préoccupations, la Commission a menacé de prendre des mesures de rétorsion supplémentaires contre les établissements allemands en Iran.

Lire aussi: