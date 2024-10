L'iPhone 16 d'Apple ne devrait pas faire une forte apparition, comme le prédisent les analystes, mais certains restent optimistes pour une "survenue spectaculaire".

Apple a besoin que l'iPhone 16 soit un succès important après plusieurs années de ventes d'iPhone décevantes. Les temps où les clients fidèles d'Apple faisaient la queue pour échanger leurs appareils presque chaque année sont révolus, et la société n'a pas donné aux consommateurs une raison substantielle de mettre à niveau depuis l'introduction de la connectivité 5G avec l'iPhone 12. Ils espéraient qu'une collection de nouvelles fonctionnalités logicielles intégrant l'IA serait populaire.

Cependant, après plusieurs événements de lancement hautement médiatisés, il est peu clair si Apple a réussi à convaincre ses arguments de vente aux clients jusqu'à présent.

Apple a reportedly vendu seulement une estimation de 37 millions d'unités d'iPhone 16 pendant la période de précommande initiale, une baisse de plus de 12 % par rapport à la même période de l'année précédente, selon un article de blog de l'analyste Ming-Chi Kuo de TF International Securities. En particulier, la demande pour les modèles iPhone 16 Pro plus chers a chuté par rapport au lancement de l'iPhone 15.

Au cours de la première semaine suivant les précommandes, l'analyste Dan Ives a estimé des chiffres de précommande légèrement plus élevés d'environ 40 millions d'unités. Le analyste en technologie de CFRA Research, Angelo Zino, a également rapporté une baisse des ventes de précommande année après année.

Plutôt que la quantité de dispositifs vendus pendant la période de précommande, Apple pourrait devoir se concentrer sur les modèles d'iPhone 16 que les consommateurs préfèrent, car les améliorations apportées aux appareils standard les rendent assez similaires aux modèles Pro, selon les analystes. Il semble y avoir un plus grand intérêt pour les appareils iPhone 16 et iPhone 16 Plus à bas prix que pour les Pro et Pro Max, ce qui pourrait affecter le prix de vente moyen et les revenus de ventes d'iPhone globaux.

Au cours du premier week-end de précommandes, Apple a reportedly vendu 9,8 millions d'unités d'iPhone 16 Pro et 17,1 millions d'unités d'iPhone 16 Pro Max, des baisses de 27 % et 16 % respectivement par rapport à l'année précédente, selon Kuo. En revanche, les ventes des modèles standard iPhone 16 et Plus ont connu une légère augmentation.

Le problème, comme l'a souligné Zino, est que les modèles de base d'iPhone peuvent être trop bons.

"Given that this is primarily a software upgrade cycle, my concern is that there were more sales of the lower-priced iPhone 16 than the higher-priced devices," Zino said. "When you examine the standard devices, they received significant upgrades in terms of their cameras and internal processors."

Kuo a également mis en évidence des délais de livraison plus courts pour les modèles iPhone 16 Pro pendant le premier week-end de précommandes par rapport à l'iPhone 15, une période pendant laquelle les clients devaient attendre jusqu'à un mois pour leurs appareils. Il a attribué cela au fait que les capacités de l'IA d'Apple, telles que "l'intelligence d'Apple", ne sont pas encore disponibles sur ces appareils (prévues pour sortir en beta plus tard ce mois-ci avec iOS 18.1), et à la bataille en cours d'Apple contre la concurrence accrue en Chine.

"You need to wait for word of mouth to spread through the consumer base over the next couple of quarters," before consumers appreciate the value of the new technology, Zino said.

La réponse initiale aux précommandes suggère que la promesse d'intégrer des fonctionnalités IA à elle seule peut ne pas être suffisante pour sortir Apple de son déclin d'iPhone. Il y a seulement autant que la société peut faire pour améliorer l'appareil photo de l'iPhone ou modifier sa taille d'écran, et les mises à jour logicielles que de nombreux consommateurs regardent avec scepticisme peuvent être plus difficiles à vendre. Et pour tous sauf les fans d'Apple les plus dévoués, les analystes croient que la plupart des clients ne comprennent probablement pas encore pourquoi les fonctionnalités IA justifieraient une mise à niveau.

Il est encore trop tôt pour l'iPhone 16, et l'appareil a connu plus de ventes après sa disponibilité en magasin le 20 septembre.

Les analystes utilisent les chiffres de précommande pour estimer la demande, mais pas nécessairement pour une image complète. De nombreux considèrent le temps entre le moment où les consommateurs commandent les appareils et le moment où ils sont livrés comme un indicateur précieux de la demande. Plus le délai est long, plus les appareils sont vendus.

Les délais de livraison pour l'iPhone 16 sont plus courts qu'ils ne l'étaient l'année dernière, ce qui pourrait suggérer que Apple a amélioré sa chaîne d'approvisionnement, lui permettant de fabriquer plus de téléphones plus rapidement, selon l'analyste de Canalys Le Xuan Chiew. Entre-temps, Zino de CFRA a proposé qu'Apple avait peut-être augmenté l'offre avant le lancement pour générer un cycle de mise à niveau important pour l'iPhone 16.

Un autre signe favorable est que le PDG de T-Mobile, Mike Sievert, a déclaré après la première semaine de précommandes que T-Mobile avait vendu plus d'iPhone 16 cette année que l'an dernier avec l'iPhone 15.

Apple ne publiera aucune donnée de ventes d'iPhone jusqu'à ce qu'elle rende ses résultats financiers le mois prochain, mais les analystes croient toujours que l'iPhone 16 est susceptible d'être un succès dans les mois à venir malgré un possible démarrage lent, surtout en approchant des trois derniers mois de l'année.

Comme l'a dit Ives à CNN, "It's all about a fantastic holiday quarter, and the iPhone 16 supercycle starts in our opinion."

