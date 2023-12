Lionel Messi signe un contrat de deux ans avec le Paris Saint-Germain

Les géants français ont déclaré dans un communiqué que la superstar argentine signait un contrat de deux ans "avec une option pour une troisième année".

"Je suis très heureux de commencer un nouveau chapitre de ma carrière au Paris Saint-Germain. Tout dans ce club correspond à mes ambitions footballistiques", a déclaré Messi dans le communiqué. "Je sais à quel point l'équipe et l'encadrement sont talentueux. Je suis déterminé à aider à construire quelque chose de spécial pour le club et les fans, et je suis impatient de fouler la pelouse du Parc des Princes".

Messi est arrivé à Paris plus tôt dans la journée de mardi et le club a annoncé son arrivée sur ses réseaux sociaux avec un court clip montrant brièvement son maillot argentin et les six trophées du Ballon d'Or remportés par Messi au cours de sa carrière.

Neymar - qui a joué avec Messi au Barça et qui joue maintenant au PSG - a écrit sur Instagram dans une story : "De nouveau ensemble".

Le FC Barcelone a remporté la Ligue des champions pour la dernière fois en 2015, lorsque Messi et Neymar jouaient ensemble, et le PSG espère que la réunion de deux des plus grands joueurs du monde l'aidera à remporter le tournoi européen le plus prestigieux pour la première fois.

Le président-directeur général du PSG, Nasser Al-Khelaifi, a déclaré dans le communiqué : "Je suis ravi que Lionel Messi ait choisi de rejoindre le Paris Saint-Germain et nous sommes fiers de l'accueillir à Paris avec sa famille. Il n'a jamais caché son désir de continuer à concourir au plus haut niveau et à gagner des trophées, et naturellement notre ambition en tant que club est d'en faire autant.

"L'arrivée de Leo au sein de notre équipe de classe mondiale s'inscrit dans la continuité d'une fenêtre de transfert très stratégique et réussie pour le club. Sous la houlette de notre remarquable entraîneur et de son équipe, j'ai hâte que l'équipe entre dans l'histoire pour nos supporters du monde entier."

J'ai tout donné

Le départ de Messi pour Paris met fin à une période historique de plus de 20 ans à Barcelone.

L'Argentin, largement considéré comme l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, n'a pas réussi à signer un nouveau contrat avec le FC Barcelone.

Le FC Barcelone a déclaré que la situation financière désastreuse du club et les règles du fair-play financier (FFP) de la Liga ne lui permettaient pas d'offrir un nouveau contrat à Messi, bien que les deux parties soient parvenues à un accord.

Le contrat précédent du joueur de 34 ans, qui a expiré à la fin du mois de juin, a été révélé par le journal espagnol El Mundo comme étant d'une valeur de 672 millions de dollars, ce qui fait de lui l'athlète le mieux payé de l'histoire du sport.

Messi avait exprimé l'an dernier son désir de quitter le club catalan, mais il a décidé de rester parce qu'il n'avait pas l'intention de contester la décision du club devant un tribunal et de faire traîner un litige juridique.

Visitez CNN.com/sport pour plus d'informations, de reportages et de vidéos.

Lors d'une conférence de presse en larmes dimanche, le meilleur buteur de l'histoire du club est revenu sur sa carrière à Barcelone, au cours de laquelle il a remporté de nombreux prix collectifs et individuels, dont quatre Ligues des champions et dix Ligues des champions.

"J'ai tout donné pour ce club, pour ce maillot, du premier au dernier jour", a-t-il déclaré.

"La vérité, c'est que je suis plus que satisfait. J'aurais aimé faire mes adieux d'une autre manière. Je n'aurais jamais imaginé faire mes adieux de cette manière".

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com