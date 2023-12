Lionel Messi ne figure pas dans la liste des candidats au titre de meilleur joueur de la saison en Ligue 1

Cette omission n'est guère surprenante, Messi ayant inscrit quatre buts en 23 matches de championnat depuis son départ du FC Barcelone l'année dernière.

Kylian Mbappé, coéquipier de Messi au PSG et meilleur buteur de la Ligue 1 avec 24 buts depuis le début de la saison, Martin Terrier (Rennes), Wissam Ben Yedder (AS Monaco), Dimitri Payet (Marseille) et Lucas Paqueta (Lyon) sont nommés pour le titre de meilleur joueur de l'année.

Cela signifie également que l'attaquant du PSG Neymar, meilleur joueur du championnat en 2017-18, n'a pas été retenu dans la liste.

Le PSG a remporté son dixième titre de champion - et le huitième au cours des dix dernières saisons - le mois dernier et compte actuellement 14 points d'avance sur le deuxième, Marseille.

Messi a signé un contrat de deux ans avec le PSG avant la saison 2021/22, mettant fin à son association de plus de 20 ans avec Barcelone. Au cours de sa carrière au sein du club, il a remporté 10 titres de la Liga et a été nommé neuf fois meilleur joueur de l'année.

En Ligue des champions cette année, Messi a inscrit cinq buts en sept matches, même si la campagne du PSG s'est achevée en huitième de finale par une défaite contre le Real Madrid.

Le nom du joueur de la saison, que Mbappe a remporté les deux dernières fois, sera annoncé le 15 mai.

