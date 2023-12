Lionel Messi marque deux fois pour aider le FC Barcelone à se hisser à la troisième place de la Liga

Cependant, avec le passage à 2021, l'attaquant barcelonais semble être passé à la vitesse supérieure, montrant des aperçus de son meilleur niveau.

Mercredi soir, Messi a marqué deux buts et touché deux fois les montants lors de la victoire 3-2 du FC Barcelone sur l'Athletic Bilbao, permettant aux Catalans de prendre la troisième place de la Liga.

Le FC Barcelone a été contraint de revenir au score après qu'Inaki Williams a ouvert le score pour Bilbao dès la troisième minute.

Les hommes de Ronald Koeman sont revenus à la parité avec style, grâce à une action collective fluide qui s'est terminée par un centre en profondeur de Messi repris de la tête par Frenkie de Jong pour l'égalisation du jeune Pedri (18 ans).

À partir de ce moment-là, Messi a volé la vedette, marquant après une astucieuse talonnade de Pedri pour donner l'avantage au FC Barcelone, puis ajoutant un troisième but d'un coup de tête après une passe incisive d'Antoine Griezmann qui a transpercé la défense de Bilbao.

Ses deux buts lui permettent d'être à égalité avec trois autres joueurs en tête du classement des buteurs en Espagne, avec neuf réalisations au total.

En fin de match, une erreur de passe de Messi a permis à Bilbao de réduire l'écart, mais Barcelone a pu conserver les trois points et revenir à sept longueurs de l'Atlético de Madrid, qui a deux matches d'avance sur les Catalans.

Même si le FC Barcelone n'a pas été un grand cru ces dernières semaines, les erreurs du début de saison semblent s'être quelque peu dissipées. En effet, depuis sa défaite 3-0 à domicile contre la Juventus en Ligue des champions au début du mois de décembre, Barcelone a enchaîné sept matches de Liga sans défaite, avec cinq victoires et deux nuls.

Après le match, Pedri a fait l'éloge de la nouvelle force mentale de l'équipe.

"Lorsque vous encaissez un but aussi tôt, il est normal de baisser la tête, mais nous avons fait preuve de beaucoup de confiance en nous pour éviter cela", a déclaré l'international espagnol des moins de 21 ans.

"Nous savions que c'était un match important, c'est ainsi que nous l'avons abordé. Nous savions qu'ils chercheraient Inaki (Williams) avec sa vitesse, mais nous avons surmonté cela et obtenu trois points très importants."

Mettre fin à la série

Par ailleurs, Federico Chiesa a inscrit un doublé lors de l'excellente prestation de la Juventus, qui a battu l'AC Milan 3-1, mettant fin à la série d'invincibilité du club en début de saison.

Le rapide une-deux de l'international italien de 23 ans avec Paulo Dybala a débloqué la défense milanaise avant que Davide Calabria ne remette les deux équipes à égalité.

Le deuxième but de Chiesa et celui de Weston McKennie ont couronné la magnifique performance de la Juventus et infligé à l'AC Milan sa première défaite en championnat depuis mars dernier - une série de 27 matches, qui a duré 304 jours.

La Juventus, qui a remporté les neuf derniers titres de Serie A, se trouve désormais à sept points du leader du championnat, l'AC Milan.

L'AC Milan, privé de son attaquant vedette Zlatan Ibrahimovic, blessé mercredi, a un point d'avance sur l'Inter Milan, son rival en ville.

Un départ laborieux

Les débuts de Mauricio Pochettino à Paris ont été décevants, son équipe du Paris Saint-Germain ayant fait match nul 1-1 contre Saint-Étienne lors de son premier match en tant qu'entraîneur.

L'Argentin a été officiellement confirmé comme nouvel entraîneur du champion de France samedi, après le limogeage de Thomas Tuchel.

Après avoir été mené au score par Romain Hamouma en première mi-temps, l'international italien Moise Kean a permis au PSG d'égaliser. Mais le PSG n'a pas réussi à retrouver le chemin des filets malgré une possession de balle de près de 70 %.

"C'était un match difficile. Nous devons continuer à travailler. Je ne cherche pas d'excuses, nous devons améliorer notre façon de jouer et nos performances", a déclaré Pochettino à l'issue de la rencontre.

"Nous sommes le PSG, nous devons gagner. Je suis arrivé il y a trois jours mais je suis content de la façon dont les joueurs ont essayé d'appliquer ce que nous avons travaillé à l'entraînement."

Ce match nul permet au PSG de se hisser à la deuxième place, dépassant Lille à la différence de buts. Lyon, qui a battu Lens 3-2, prend trois points d'avance en tête du classement.

