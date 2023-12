Lionel Messi : le FC Barcelone annonce que la star argentine quitte le club

"Bien que le club et le joueur soient parvenus à un accord et qu'ils aient clairement l'intention de signer un nouveau contrat aujourd'hui, cela ne peut se faire en raison d'obstacles financiers et structurels", a déclaré le FC Barcelone dans un communiqué publié sur son site internet.

Le joueur de 34 ans, qui a remporté le mois dernier sa première Copa América avec l'Argentine, a admis à l'été 2020 qu'il avait voulu partir "toute l'année" et a affirmé qu'une clause de son contrat lui permettait de le faire gratuitement, mais Messi a finalement été contraint de rester car Barcelone n'était pas d'accord et n'était pas disposé à réduire sa clause libératoire de 700 millions d'euros (897 millions de dollars).

L'Argentin a déclaré que son amour pour le club signifiait qu'il n'avait pas l'intention de contester la décision du club devant un tribunal et de faire durer le litige.

Le précédent contrat de Messi, qui a expiré fin juin, a été révélé par le journal espagnol El Mundo comme étant d'une valeur de 672 millions de dollars, faisant de lui l'athlète le mieux payé de l'histoire du sport.

"Les deux parties regrettent profondément que les souhaits du joueur et du club ne soient finalement pas exaucés", ajoute le communiqué du FC Barcelone.

"Le FC Barcelone exprime de tout cœur sa gratitude au joueur pour sa contribution à l'essor du club et lui souhaite le meilleur pour l'avenir dans sa vie personnelle et professionnelle.

Messi, qui a fait ses débuts à Barcelone en 2004, a remporté 10 titres de Liga et quatre Ligues des champions avec le club catalan.

En avril, Messi a remporté son 35e trophée avec le club en battant l'Athletic Bilbao 4-0 en finale de la Copa del Rey.

Comme souvent, c'est Messi qui a volé la vedette, notamment en inscrivant le troisième but de Barcelone et le premier de l'Argentin dans le match.

Commençant bien dans sa propre moitié de terrain, Messi a échangé des passes avec Sergiño Dest, avant de s'élancer vers l'avant et de faire de même avec Frenkie De Jong plus haut sur le terrain.

Le retour de De Jong a trouvé Messi dans la surface de réparation et l'Argentin s'est faufilé entre deux défenseurs de Bilbao avant de placer le ballon dans le coin inférieur de la cage.

C'est le genre de génie que les fans ont pris l'habitude de voir quand ils regardent le petit numéro 10 et cela leur rappelle le premier but de la finale de la Copa del Rey 2015 - également contre Bilbao - largement considéré comme l'un des plus grands de l'histoire de Messi.

Mais le triomphe en Copa del Rey a été le premier trophée de Barcelone depuis 2019.

"C'est très spécial d'être capitaine de cette équipe où j'ai passé toute ma vie", a déclaré Messi après le match. "Et c'est très spécial de pouvoir soulever la coupe".

Source: edition.cnn.com