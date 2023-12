Lionel Messi dit que le PSG est une "possibilité" alors qu'il fait ses adieux à Barcelone en larmes

Il a été largement rapporté que Messi s'était vu proposer un contrat de deux ans par le PSG, mais l'Argentin de 34 ans a déclaré qu'aucun accord n'avait été conclu avec le géant parisien, ni avec aucun des autres clubs intéressés, concernant son prochain déménagement.

Le PSG n'a pas répondu à la demande de commentaire de CNN.

Lors d'une conférence de presse à Barcelone, Messi, très ému, est entré dans la salle sous les applaudissements de l'assistance et a prononcé son dernier discours en tant que joueur blaugrana, décrivant ce moment comme l'un des plus difficiles de sa carrière.

"Ces jours-ci, ce dernier jour, j'ai réfléchi... pour savoir ce que j'allais dire, ce que je pouvais dire", a déclaré Messi.

"La vérité est que rien n'est sorti, j'étais bloqué comme je le suis encore aujourd'hui. C'est très difficile pour moi après tant d'années, après avoir passé toute ma vie ici. Je n'étais pas préparé à cela".

Le sextuple Ballon d'Or quitte Barcelone, où il est arrivé d'Argentine à l'âge de 13 ans.

"Aujourd'hui, je dois dire au revoir à ce club, comme je l'ai déjà dit, j'y ai passé de nombreuses années, toute ma vie. Après 21 ans, je pars avec ma femme et trois Catalans argentins. Je ne peux pas être plus fier de tout ce que j'ai fait et vécu dans cette ville, et je ne doute pas qu'après quelques années d'absence, nous reviendrons parce que c'est notre maison, parce que c'est aussi ce que j'ai promis à mes enfants", a ajouté Messi.

Messi est le meilleur buteur de l'histoire du FC Barcelone (682 buts) et a remporté de nombreux prix collectifs et individuels, dont quatre Ligues des champions et dix Ligues des champions.

"J'ai tout donné pour ce club, pour ce maillot, du premier au dernier jour. La vérité, c'est que je suis plus que satisfait. J'aurais aimé faire mes adieux d'une autre manière. Je n'aurais jamais imaginé faire mes adieux de cette manière", a déclaré Messi.

Il a poursuivi : "J'aurais aimé le faire avec les gens, sur le terrain, pour pouvoir entendre une dernière ovation de leur part, une dernière affection. Ils m'ont beaucoup manqué pendant toute cette période de pandémie où nous n'avons pas pu jouer avec le public. Cela m'a manqué d'être proche d'eux, de les encourager, de célébrer un but avec eux, de les laisser m'appeler par mon nom".

Alors que le club et Messi étaient parvenus à un accord sur un nouveau contrat, la situation financière désastreuse du FC Barcelone et les règles du fair-play financier (FFP) de la Liga n'ont pas permis de le signer.

Vendredi, le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a déclaré que "renouveler le contrat de Messi comportait certains risques [...] mais nous ne pouvons pas faire courir un plus grand risque au club", a déclaré M. Laporta aux journalistes.

"Il faut mettre de côté les sentiments, regarder les chiffres avec une tête froide. Nous voulions que la Liga soit plus flexible, mais ce n'est pas une excuse. Nous connaissions les règles et ce qui nous a été laissé par l'ancien conseil d'administration rend les choses impossibles.

"Le club est au-dessus de tout, même du meilleur joueur du monde", a ajouté Laporta.

Lors de la séance de questions-réponses de dimanche avec les médias, Messi a été invité à commenter la tension autour de son départ et à dire si le FC Barcelone avait fait tout ce qui était en son pouvoir pour conserver son joueur vedette pour la saison à venir.

"Ce qui est clair pour moi, c'est que j'ai fait tout ce qui était possible pour rester, le club, Laporta, a dit que ce n'était pas possible à cause d'un problème de Liga, mais j'ai entendu beaucoup de choses qui ont été dites sur moi, sur les raisons pour lesquelles je n'ai pas continué, mais je peux vous assurer que j'ai fait tout ce qui était possible pour rester", a déclaré Messi.

"L'année dernière, je ne voulais pas rester et je l'ai dit, mais cette année, je voulais rester et cela n'a pas été possible", a ajouté Messi.

Source: edition.cnn.com