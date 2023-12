Lionel Messi déclare à CNN qu'il pense que le PSG est le meilleur endroit pour lui permettre de remporter à nouveau l'UCL

La superstar argentine a signé mardi un contrat de deux ans avec le club français, mettant fin à ses 19 années passées à Barcelone.

Au micro d'Amanda Davies, de CNN Sport, Messi a souligné que ses ambitions et celles de son nouveau club étaient alignées : remporter le trophée qui a échappé jusqu'à présent au PSG et que Messi lui-même a gagné quatre fois.

"Je suis conscient de mon passé et de l'objectif de ce club, qui s'est battu pendant un certain temps pour remporter la Ligue des champions, et qui a failli le faire ces dernières années", a-t-il déclaré à CNN.

"Pour moi, d'un point de vue personnel, j'aimerais gagner une autre Ligue des champions, comme je l'ai dit les années précédentes, et je pense que je suis arrivé à l'endroit idéal qui est prêt pour cela. Nous avons les mêmes objectifs. Il y a des joueurs impressionnants, l'un des meilleurs effectifs au monde et, je l'espère, nous pourrons atteindre cet objectif que Paris veut tant, que je veux tant et que nous pourrons apprécier avec le peuple de Paris".

Quelques jours plus tôt, Messi était en larmes lors d'une conférence de presse d'adieu émouvante au FC Barcelone, le club qui l'a vu naître et s'épanouir dans le football européen.

Sous le maillot catalan, Messi a remporté dix titres de champion d'Espagne et six Ballons d'Or.

Bien qu'il ait admis lors de sa conférence de presse que son départ de Barcelone avait été "très difficile", il a également déclaré qu'il était "très heureux" dans son nouveau club et qu'il se réjouissait de l'avenir.

"La vérité, c'est qu'il est difficile de mettre des mots sur ce que j'ai vécu cette semaine", a déclaré Messi à Amanda Davies.

"Ce qui s'est passé avec Barcelone a été très difficile : dire adieu après avoir passé toute ma vie au même endroit. Et après trois jours, sans oublier ce qui s'est passé, tout a changé. Je vivais avec beaucoup de doutes, beaucoup de nerfs, beaucoup d'impatience de voir ce qui allait se passer et enfin... beaucoup d'excitation et d'envie de commencer.

"C'était une arrivée vraiment spéciale, l'accueil des gens qui m'ont accueillie, qui sont sortis dans la rue. Je suis très excité à l'idée de commencer cette nouvelle ère que je vais vivre et je suis prêt à commencer ma nouvelle vie ici à Paris".

En quittant Barcelone, Messi a admis que ses amis au PSG - notamment son ancien coéquipier au Barça Neymar et ses compatriotes argentins Ángel Di María et Leandro Paredes - l'ont aidé à prendre la décision de venir dans la "Ville Lumière".

L'arrivée de Messi à Paris forme un redoutable trio de tête avec Neymar et la superstar française Kylian Mbappé. La perspective de s'aligner aux côtés de ces deux superstars excite le joueur de 34 ans.

"C'est fou de pouvoir partager le quotidien avec eux, avec toute l'équipe, il y a eu des transferts extraordinaires (cet été), et j'ai vraiment envie de m'entraîner et d'être compétitif maintenant parce que je vais jouer avec les meilleurs joueurs", a ajouté Messi.

Cependant, des rumeurs ont associé Mbappé, 22 ans, à un départ du Parc des Princes, bien que le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, espère que l'arrivée de Messi le convaincra de rester.

Le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, espère cependant que l'arrivée de Messi le convaincra de rester. "Je pense que tout le monde connaît l'avenir de Kylian, il veut gagner, il veut gagner des trophées", a déclaré Al-Khelaifi.

"Il l'a dit en public, il veut une équipe compétitive et nous avons l'équipe la plus compétitive au monde. Il n'y a plus d'excuse pour lui maintenant - il ne peut rien faire d'autre que de rester".

Dans le respect des règles

Avec autant de joueurs prestigieux et coûteux dans l'équipe du PSG, la question de savoir comment le club peut s'offrir une autre superstar tout en respectant les règles du fair-play financier (FFP) de l'UEFA a été posée à Al-Khelaifi.

Lorsqu'un journaliste lui a demandé comment le club pouvait se permettre de signer Messi, M. Al-Khelaifi a répondu que le club ne promettrait pas quelque chose qu'il ne pourrait pas faire dans le respect des règles.

Il a expliqué que le club resterait dans les règles "du premier jour jusqu'à la fin".

Khelaifi a déclaré que l'accord serait bénéfique non seulement pour le PSG, mais aussi pour la ville de Paris et la ligue française d'un point de vue sportif et commercial, entre autres.

"J'espère que Leo ne demandera pas un salaire plus élevé", a plaisanté M. Al-Khelaifi.

Al-Khelaifi a déclaré à CNN que Messi avait déjà accepté de signer avec le PSG et que son arrivée avait déjà eu un impact sur le club, sans même qu'il ait fait une apparition.

"Je veux dire, je ne vais même pas vous dire les chiffres que les sponsors nous offrent aujourd'hui. C'est quelque chose d'incroyable", a-t-il déclaré à CNN Sport.

"Si vous regardez aussi nos médias sociaux, nous avions 35 millions et maintenant nous avons 42 millions. En moins de trois jours. C'est incroyable. Je sais que les deux dernières années ont été une crise avec Covid-19, mais je crois en une chose : chaque crise est une opportunité.

"Nous avons signé quatre joueurs gratuitement et la valeur de ces quatre joueurs plus (Achraf) Hakimi a porté les actifs du club à près de 3 milliards de dollars. C'est fantastique. Les gens ne le reconnaissent pas, ils ne le savent pas, mais je pense qu'ils devraient le savoir, ceux qui mettent en doute notre capacité financière."

