Lionel Messi : "Barcelone est au-dessus de tout, même du meilleur joueur du monde", déclare le président du club

Laporta s'adressait aux médias au lendemain de l'annonce par le FC Barcelone que Messi, largement considéré comme l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, ne signerait pas de nouveau contrat après 19 ans passés au sein du club catalan.

Le FC Barcelone a déclaré que les deux parties étaient parvenues à un accord sur un nouveau contrat, mais que la situation financière désastreuse du club et les règles du fair-play financier (FFP) de la Liga ne permettaient pas de le signer.

"Le renouvellement du contrat de Messi comportait certains risques [...] mais nous ne pouvons pas faire courir de plus grands risques au club", a déclaré Laporta à la presse.

"Il faut mettre les sentiments de côté, regarder les chiffres avec une tête froide. Nous voulions que la Liga soit plus souple, mais ce n'est pas une excuse. Nous connaissions les règles et ce qui nous a été laissé par l'ancien conseil d'administration rend les choses impossibles.

"Le club est au-dessus de tout, même du meilleur joueur du monde", a-t-il ajouté.

LIRE : Le FC Barcelone annonce le départ de Lionel Messi

Le président récemment reconduit, qui a rejeté la responsabilité sur l'ancien président Josep Bartomeu, a déclaré que les salaires actuels représentent 110 % du revenu total du club, ce qui signifie qu'il n'y a "pas de marge" pour bouger.

Laporta a déclaré que le club et Messi s'étaient d'abord mis d'accord sur un contrat de deux ans à payer sur une période de cinq ans, puis sur un contrat de cinq ans.

Même avec le salaire réduit de Messi, Laporta a déclaré que les salaires représenteraient 95 % des revenus du club, ce qui laisserait encore peu de marge de manœuvre.

Le précédent contrat de Messi, qui a expiré fin juin, a été révélé par le journal espagnol El Mundo comme étant d'une valeur de 672 millions de dollars, ce qui fait de lui l'athlète le mieux payé de l'histoire du sport.

Laporta a déclaré qu'un récent audit avait montré que les finances du club héritées de l'administration précédente étaient plus importantes et "bien pires" que prévu.

Messi, qui a fait ses débuts à Barcelone en 2004, a remporté 10 titres de Liga et quatre Ligues des champions avec le club catalan.

En avril, Messi a remporté son 35e trophée avec le club lors de la victoire 4-0 du FC Barcelone sur l'Athletic Bilbao en finale de la Coupe du Roi.

Toutefois, le président du Barça a déclaré que la journée de vendredi marquait le début d'une nouvelle ère et s'est dit convaincu que l'ère post-Messi serait couronnée de succès.

"Nous sommes plus motivés que jamais, un niveau élevé sera exigé de nous et nous sommes prêts à relever le défi que, sans Messi, le Barça continue à donner de la joie", a déclaré Laporta.

La situation de Messi est le premier des nombreux maux de tête qu'endurera Laporta alors qu'il tente d'organiser l'équipe en vue de la saison prochaine, avec les grandes recrues estivales Sergio Agüero, Eric García et Memphis Depay qui ne pourront pas être enregistrées tant que le Barça n'aura pas mis de l'ordre dans ses finances.

L'"incompétence" du FC Barcelone

La crise financière du FC Barcelone est en partie imputable à l'épidémie de coronavirus.

Le confinement forcé dû à la pandémie a interrompu le football dans le monde entier et réduit les revenus des clubs, notamment grâce aux ventes de billets et aux contrats de droits de télévision.

Le FC Barcelone a été particulièrement touché, une grande partie de ses ventes de billets provenant de touristes qui dépensent généralement plus d'argent dans d'autres zones du stade.

"Je dirais qu'il s'agit plus d'incompétence que d'accident", a déclaré Simon Kuper, écrivain au Financial Times et auteur de "The Barcelona Complex", à l'émission Quest Means Business de CNN. "Covid a touché tous les clubs de football parce que les stades étaient fermés.

"C'était pire pour Barcelone parce que lors de nombreux matchs, un tiers des sièges du stade sont occupés par des touristes, qui achètent aussi dans le mégastore et le musée, car c'est une ville très touristique".

Les problèmes du Barça ont été exacerbés par le fait que le club a renoncé à promouvoir les joueurs de La Masia en équipe première - une académie qui a formé un grand nombre de stars, notamment Messi, Pep Guardiola, Andres Iniesta et Xavi - choisissant plutôt de dépenser d'importantes indemnités de transfert et des salaires pour des stars déjà établies.

Barcelone aurait dépensé plus d'un milliard de dollars en frais de transfert depuis la saison 2013/14.

"Mais ils ont fait preuve d'incompétence", explique M. Kuper. "Dans le livre, je détaille comment, en cinq ans, ils ont dépensé plus d'un milliard de dollars en transferts, en achats de joueurs, plus que n'importe quel autre club de football, et ils se sont retrouvés avec une équipe vieillissante et plutôt faible, si l'on excepte Messi.

"Ils ont donc systématiquement acheté les mauvais joueurs, ils ont cessé de produire de bons joueurs et, au bout du compte, ils ont dépensé plus que l'ensemble de leurs revenus en salaires et ont laissé les salaires échapper à tout contrôle.

"Le club est donc à blâmer pour la situation dans laquelle il s'est mis.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com