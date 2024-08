L'investisseur financier Carl Icahn accusé de dissimuler des sommes énormes de prêts

L'enquête a été ouverte suite à une critique de Hindenburg Research, un cabinet de recherche spécialisé dans la détection de surévaluations, qui a entraîné une chute significative des actions de la société d'investissement de Carl Icahn l'an dernier. Selon Hindenburg, Icahn utilisait des fonds d'investisseurs récents pour couvrir les dividendes des investisseurs existants, une pratique similaire à un schéma de Ponzi qui repose sur un flux constant de nouveaux investisseurs.

Cette baisse financière a entraîné une perte de 2,9 milliards de dollars dans la fortune d'Icahn, qui s'élève désormais à environ 14,7 milliards de dollars, selon Forbes.

La SEC a accusé Icahn, qui a inspiré le personnage de Gordon Gekko dans le film "Wall Street" de 1987, de fraude financière. Icahn aurait engagé jusqu'à 82 % des actions de sa société en garantie pour obtenir des prêts à marge, une information qu'il n'aurait pas révélée aux investisseurs.

"Ces détails non divulgués auraient révélé qu'Icahn avait fréquemment engagé plus de la moitié des actions en circulation de IEP en garantie à tout moment", a déclaré Osman Nawaz, responsable de l'unité d'enquête sur les instruments financiers complexes de la division d'application de la SEC, dans un communiqué. Cette absence de divulgation a empêché les investisseurs existants et potentiels de prendre des décisions éclairées.

La société d'Icahn, basée en Floride, gère des investissements dans divers secteurs tels que l'énergie, l'automobile, l'emballage alimentaire, l'immobilier, etc. Icahn détient une participation de 85 % dans IEP, ce qui en fait son actionnaire principal.

Icahn et sa société ont accepté de payer une amende de 1,5 million de dollars et 500 000 dollars de pénalités civiles pour régler les accusations, selon le communiqué de la SEC.

Dans une réponse, Icahn a affirmé que ce règlement démontrait le caractère infondé des accusations de Hindenburg.

"La tactique de Hindenburg consistant à formuler des allégations non étayées s'est avérée préjudiciable pour IEP et ses investisseurs", a déclaré Icahn. "Nous sommes ravis de mettre fin à cette affaire et nous nous engageons à nous concentrer sur l'entreprise pour le bénéfice de nos actionnaires."

