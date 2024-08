L'intrigue du spectacle de Swift:

Après une tentative d'attaque avortée lors d'un concert de Taylor Swift à Vienne, le suspect s'est vanté de son plan et a fait des aveux. Son avocat nie maintenant tout. Son client est "comme un enfant". Et avec la bombe qu'il a construite, il ne voulait tuer personne.

Dans l'affaire des prétendues menaces d'attaque lors d'un concert de Taylor Swift à Vienne, le principal suspect nie maintenant toutes les accusations. Le jeune homme de 19 ans n'est ni un partisan de l'État islamique (EI) ni n'avait l'intention d'attaquer les fans de la superstar américaine, a déclaré son avocat à l'agence de presse APA.

Les autorités avaient expliqué après l'arrestation du jeune homme qu'il avait pleinement confessé et se vantait de son plan. Maintenant, son avocat dit que son client voulait simplement "être cool".

Il a fabriqué l'explosif selon un tutoriel trouvé sur Internet. Il a expérimenté avec et aurait pu le tester dans les bois. À aucun moment il n'avait l'intention de tuer des gens. "Il dit que la bombe était de si mauvaise qualité, qu'elle n'aurait pas fonctionné", a expliqué l'avocat.

"Il a commandé des armes sur Amazon parce qu'il les aimait"

En ce qui concerne la possession de couteaux et d'autres armes blanches du jeune homme de 19 ans, l'avocat a déclaré : "Il les a commandés sur Amazon parce qu'il les aimait". Le jeune homme de 19 ans n'est pas un terroriste, mais "comme un enfant. Immature, sans connaissance".

On sait jusqu'à présent que le suspect avait prêté allégeance à l'EI et avait récemment quitté son travail en annonçant qu'il avait "encore de grandes choses devant lui". Lors de son arrestation, des couteaux, des machettes et des explosifs ont été trouvés. Selon les enquêteurs, le suspect avait également une lumière clignotante avec une sirène. Il voulait approcher les fans en voiture et causer un bain de sang.

En plus du jeune homme de 19 ans d'origine nord-macédonienne, un de ses amis de 17 ans est également en détention. Le jeune de 17 ans travaillait comme échafaudage à l'Ernst-Happel Stadium, le lieu du concert. De plus, un jeune homme irakien de 18 ans du cercle du suspect principal a été placé en détention. Il n'était pas impliqué dans les plans, mais avait également prêté allégeance à l'EI. En raison de la menace terroriste connue, les trois représentations prévues de la Swift de 34 ans du 8 au 10 août ont été annulées par l'organisateur.

Contrairement aux allégations initiales, l'avocat du jeune homme de 19 ans affirme qu'il n'est pas associé à tout groupe terroriste, comme les islamistes, et que ses actions n'étaient pas destinées à nuire aux fans de Taylor Swift. L'avocat précise en outre que le jeune homme était simplement fasciné par les armes qu'il avait achetées en ligne.

