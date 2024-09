L'intimidation de blessures physiques à Springfield a un impact négatif sur les ressources financières de la ville.

Cela impose un fardeau financier important à la ville. Nous sommes confrontés à des dépenses de l'ordre de centaines de milliers de dollars, sans même compter les heures supplémentaires ou les contrats nécessaires pour la sécurité et la communication. Rue a déclaré cela récemment à CNN avec Boris Sanchez.

La ville s'est retrouvée sous les projecteurs nationaux en raison de théories du complot démenties amplifiées par Donald Trump et son colistier JD Vance. Ces théories affirmaient que les immigrants haïtiens de Springfield pratiquaient le cannibalisme, en consommant notamment des chats et des chiens.

En conséquence, la ville fait face depuis une semaine à une série d'appels à la bombe qui ont entraîné la fermeture d'écoles, de bureaux gouvernementaux et de magasins d'alimentation. Le chaos a nécessité le déploiement de plus d'officiers de police, y compris des caméras de surveillance et des troopers d'État déployés dans les écoles publiques. Cette sécurité accrue coûte cher à une ville qui lutte depuis longtemps avec des difficultés budgétaires. Au cours de la dernière décennie, la ville a effectué de importantes coupes dans ses départements de police et de pompiers.

Dan Tierney, porte-parole du gouverneur de l'Ohio Mike DeWine, a déclaré à CNN que les personnels supplémentaires de patrouille pourraient ne pas entraîner de coûts supplémentaires, car ils travailleraient et seraient payés de toute façon.

Les responsables de la ville de Springfield n'ont pas répondu à une demande de commentaires sur les coûts de sécurité supplémentaires. Cependant, le maire Rue a publié une proclamation accordant à la ville des pouvoirs d'urgence temporaires pour atténuer les préoccupations en matière de sécurité publique. Cette proclamation comprend un processus simplifié pour obtenir des contrats de sécurité supplémentaires pour protéger la communauté.

Interrogé sur d'éventuelles actions légales ou remboursement des coûts engagés pendant la réponse aux menaces, le commissaire du comté de Clark Flax Wilt a déclaré que l'impact financier complet serait déterminé une fois que les choses se seront calmées, mais que poursuivre en justice pourrait ne pas être bénéfique.

Besoin de financement pour gérer l'afflux de migrants

Springfield avait déjà du mal à gérer sa population haïtienne croissante avant que l'attention ne se porte sur la sécurité publique et le maintien de l'activité des entreprises.

L'afflux de personnes a mis à rude épreuve les hôpitaux, les écoles et les forces de l'ordre, en particulier en raison de la barrière linguistique. Rue a déclaré à CNN qu'ils avaient demandé depuis des mois l'aide de l'État et du gouvernement fédéral pour couvrir les frais élevés de services de traduction. Une partie des 2,5 millions de dollars en fonds étatiques récemment annoncés par le gouverneur DeWine pour aider Springfield sera utilisée à cette fin, selon le bureau de DeWine. Les fonds ont été approuvés pour étendre l'accès aux soins primaires pour les résidents de Springfield.

Un autre défi a été de gérer les conducteurs inexpérimentés et de réduire la conduite imprudente, que DeWine a liée aux immigrants haïtiens. L'an dernier, l'Office de sécurité routière de l'Ohio a organisé des cours d'éducation routière en créole haïtien. D'autres séminaires sont prévus pour cette année.

Cependant, l'attention de la ville n'était pas uniquement portée sur les questions d'immigration.

La commission de la ville a discuté de la construction d'une nouvelle caserne de pompiers, de la renommage de rues et a reçu une mise à jour sur le nettoyage d'une ancienne décharge industrielle près de Springfield lors d'une réunion récente. Le directeur de la ville a mentionné le besoin de plus de logements, car l'offre est actuellement faible par rapport à la demande pour tous les types de logements.

La police était une priorité pour les responsables de Springfield, qui cherchent à augmenter la force policière de 120 officiers. Le département de police recrute activement des officiers mais rencontre des difficultés, comme d'autres villes des États-Unis ces dernières années.

Le maire Rue a exprimé l'espoir que les gens prêtent plus attention à ce que Springfield a à offrir.

Springfield était un important centre de manufacturing dans les années 1980 et 1990, mais de nombreux emplois ont diminué, entraînant une grave récession économique. Dans un éditorial publié dans The New York Times, le gouverneur DeWine a écrit sur l'"afflux dramatique" de migrants haïtiens, qui ont contribué à un renouveau de la manufacturing et de la création d'emplois à Springfield.

Une visite de Trump pourrait strainer les finances de la ville, selon le maire

Rue a conseillé aux candidats à la présidence de ne pas visiter la ville, car il croit que cela placerait un "strain extrême" sur ses ressources financières.

Les commentaires de Rue sont intervenus après que Trump a annoncé qu'il visiterait Springfield "dans les deux prochaines semaines". Le maire a ajouté que si Trump décidait de changer ses plans et d'éviter de visiter Springfield, cela enverrait un message de paix à la ville.

Dans plusieurs interviews, Rue a suggéré qu'une visite de Trump ou de la vice-présidente Kamala Harris serait difficile pour la ville.

À un événement de l'Association nationale des journalistes noirs, Harris a exprimé sa sympathie pour Springfield, qualifiant la situation de "honte". Cependant, sa campagne n'a pas révélé de plans pour une visite à Springfield.

Les rassemblements de campagne peuvent avoir un impact financier sur les gouvernements locaux, car les villes envoient souvent des officiers de police pour assurer la sécurité des événements.

Par exemple, le maire d'Green Bay Eric Genrich a déclaré en juillet que les campagnes présidentielles devaient plus de 50 000 dollars à la ville pour les services de police, de feu, de travaux publics et de circulation lors des événements en 2022 et 2016.

"Les résidents économe

