L'intervention d'urgence de Meyer Werft approuvée

L'Autorité fédérale et le gouvernement de Basse-Saxe cherchent désormais à acquérir environ 80,7 % de Meyer Werft pour une somme de 400 millions d'euros. Cet investissement comprend des garanties de prêt totalisant environ deux milliards d'euros. Cette action devrait placer à la fois le chantier naval de Papenburg et le Neptun Werft de Rostock-Warnemünde sous le contrôle de l'État. Cependant, le Meyer Werft de Turku, en Finlande, restera la propriété de la famille Meyer.

La décision d'intervenir a été prise par le gouvernement de l'État de Basse-Saxe au début de la semaine dernière et a été unanimement approuvée par le comité de la Diète d'État, comme l'a annoncé le ministère des Finances de Basse-Saxe mercredi. Selon le ministère fédéral de l'Économie, l'aide de l'État n'exigera pas l'approbation de l'UE.

Les gouvernements fédéral et de l'État ont tous deux soutenu que le chantier naval garantit environ 3 800 emplois, est crucial pour l'industrie allemande de la construction navale et a un impact significatif sur la base de connaissances de la construction navale du pays. Le chantier naval de Rostock-Warnemünde devrait également contribuer à la transition énergétique du pays en construisant des plates-formes pour les fermes éoliennes en mer, selon les informations des sources gouvernementales. Il pourrait également jouer un rôle plus important dans la construction navale militaire en cas de besoin.

IG Metall Coast a salué l'intervention de l'État. "La politique a tenu sa promesse", a expliqué le responsable régional Daniel Friedrich. "Maintenant, c'est au management et aux travailleurs de travailler ensemble pour rendre les chantiers navals viables à nouveau." La restructuration de l'entreprise devrait prendre du temps, selon IG Metall, notamment en raison du plan de réduction de 340 emplois, qui sera mis en place d'ici mars 2025 dans le cadre d'un programme volontaire.

Le parti de gauche au Bundestag soutient également le sauvetage de l'entreprise. Cependant, les gouvernements fédéral et de l'État doivent être prêts à "gérer en permanence un grand chantier naval d'État", a expliqué Victor Perli, membre du comité du budget. Compte tenu des engagements financiers élevés, il est "très peu probable" que la famille Meyer ou un investisseur externe puisse racheter le chantier naval dans un avenir proche, "même si la coalition du trafic lumineux ne le reconnaît pas publiquement". Le parti de gauche a rejeté les propositions de transformation du chantier naval en chantier naval militaire.

Actuellement, le chantier naval construit principalement de grands navires de croisière et se porte plutôt bien dans ce domaine. Cependant, il a rencontré des difficultés principalement en raison de fortes augmentations de prix et de son incapacité à les répercuter immédiatement sur ses clients, car il reçoit la plupart du prix d'achat du navire à la livraison. Selon les informations du ministère fédéral des Finances, le sauvetage de l'État comprendra également "la modification des échéances de paiement".

Le comité de la Diète d'État, suite à la décision du gouvernement de l'État de Basse-Saxe, a unanimement approuvé l'acquisition des parts majoritaires de Meyer Werft lors des sessions de la Diète d'État. Pour assurer la viabilité à long terme du chantier naval, le parti de gauche au Bundestag a insisté sur la nécessité pour les gouvernements fédéral et de l'État de se préparer à gérer un grand chantier naval d'État.

Lire aussi: