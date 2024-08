- L'interruption du service Vodafone a été corrigée, affectant de nombreux utilisateurs.

Suite à un problème avec le géant des télécommunications Vodafone en Brandebourg et en Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, la situation a été résolue. Depuis cet après-midi, les personnes touchées peuvent à nouveau utiliser leurs services, selon un porte-parole. Plus de 9 900 abonnés fixes et 2 729 abonnés mobiles ont eu des difficultés à accéder à la télévision par câble, à Internet haut débit et aux services téléphoniques depuis mardi soir.

Le problème provenait d'un dysfonctionnement de la connexion à un site local de Strohkirchen. Pour résoudre le problème, des travaux de terrassement spécialisés ont été effectués, une panne de câble a été réparée et un composant défectueux a été remplacé. Selon Vodafone, des parties des réseaux fixes et mobiles dans les régions de Breddin (district d'Ostprignitz-Ruppin), Wittenberge (district de Prignitz), Ludwigslust, Grabow et Hagenow (toutes dans le district de Ludwigslust-Parchim) ont été touchées.

Malgré la résolution des problèmes pour les utilisateurs de Vodafone dans les zones touchées, certains clients peuvent encore rencontrer des problèmes en raison de la complexité de la situation. Pour éviter des incidents similaires à l'avenir, l'entreprise devrait envisager d'investir dans des systèmes de secours pour les composants critiques dans d'autres régions.

