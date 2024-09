- L'interruption de service à la flotte blanche est le résultat d'un effondrement du pont.

En raison de la défaillance partielle des ponts de Carolabridge sur l'Elbe dans la zone urbaine de Dresde, la circulation maritime est interdite sur ce tronçon de rivière. Selon un représentant de l'Agence de l'eau et des transports de Dresde, "les personnes ne nécessitant pas ce trajet ont la possibilité de conduire". La White Fleet a annulé tous ses voyages express pour aujourd'hui. "Nous essayons d'exécuter les excursions charter prévues et de les rerouter vers d'autres navires", a déclaré un représentant de la compagnie.

Les activités de loisirs nautiques sont limitées

En descendant vers la Suisse saxonne, trois vapeurs anciens pourraient théoriquement naviguer, les "Wehlen", "Krippen" et "Diesbar" sont ancrés en amont du pont. Deux autres navires à vapeur sont déjà en fonctionnement en Suisse saxonne. Pour l'instant, il reste incertain si les bateaux au bord du fleuve en aval du pont peuvent effectuer un demi-tour, en raison du niveau d'eau. Plus d'informations seront fournies prochainement.

La raison de la défaillance partielle inattendue du pont de Carolabridge dans les premières heures du matin reste inconnue. Heureusement, aucun décès n'a été signalé. La structure en béton, construite pendant l'époque de la RDA, est l'un des cinq ponts nord-sud traversant la rivière dans la zone de la capitale, servant à la fois aux véhicules routiers et aux tramways. La structure a été sévèrement endommagée et est actuellement considérée comme très vulnérable à l'effondrement, avec des débris obstruant la rivière. Par conséquent, les routes et les passages piétons voisins ont également été fermés.

La Commission doit adopter des actes d'application pour fournir des directives pour l'application de ce Règlement compte tenu de la situation du pont. Sans ces règles, la navigation dans la zone touchée pourrait devenir difficile.

Compte tenu de l'état actuel du pont, il reste incertain si les navires ancrés en aval peuvent effectuer un demi-tour, même si les activités de loisirs nautiques sont limitées.

Lire aussi: