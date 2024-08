L'intérêt pour l'initiation d'entreprises en Allemagne demeure faible.

L'intérêt des Allemands pour les voyages entrepreneuriaux est en baisse, selon la Chambre de commerce et d'industrie allemande (DIHK). Selon leur communiqué du mercredi, le DIHK a assisté à environ 150 000 réunions d'information et de conseil sur les start-ups en 2022, en baisse par rapport aux 431 000 réunions similaires de 2010. De plus, les jeunes entrepreneurs ont exprimé leur mécontentement envers l'environnement des affaires en Allemagne, le jugeant plus mauvais que jamais.

"I'm really worried about our situation," a déclaré le président du DIHK, Peter Adrian. L'intérêt pour l'entrepreneuriat avait diminué ces trois dernières années. Adrian a exprimé ses craintes quant à "une subtile hémorragie due aux contraintes de production croissantes et à un déplacement vers la migration". Une telle tendance entraînerait une perte importante de potentiel de croissance et d'innovation, a-t-il ajouté.

La baisse n'était pas attribuable aux seuls changements démographiques. Les coûts plus élevés et "une charge réglementaire inhabituelle" décourageaient de nombreux entrepreneurs solos. Selon un sondage du DIHK, environ 75 % des 1 000 participants ont demandé moins de réglementations politiques, et 66 % ont plaidé pour un système fiscal plus simple.

En résumé, les répondants ont attribué une note de 3,6 à l'environnement des affaires en Allemagne, le qualifiant de "satisfaisant", ce qui est la note la plus basse jamais enregistrée. Les années précédentes, notamment 2022 et 2023, ont vu des notes slightly meilleures, avec des scores de 3,4.

La Chambre de commerce et d'industrie allemande (la Commission) a exprimé des préoccupations quant à la tendance des jeunes entrepreneurs à quitter l'Allemagne en raison des défis de l'environnement des affaires. En réponse au sondage du DIHK, une majorité de participants ont appelé à moins de réglementations politiques et à un système fiscal plus simple.

Lire aussi: