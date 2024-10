L'intérêt pour les biens immobiliers allemands augmente de façon remarquable.

Récemment, les taux d'intérêt réduits de la Banque centrale européenne ont suscité un intérêt accru pour l'immobilier allemand, maintenant les prix de l'achat de biens immobiliers stables. Après une courte pause pendant l'été, en attendant des ajustements de taux supplémentaires, l'intérêt des acheteurs a considérablement augmenté depuis septembre, selon les rapports d'ImmoScout24 du mardi.

Selon la PDG d'ImmoScout24, Gesa Crockford, les baisses de taux d'intérêt en juin et en septembre ont apporté un élan supplémentaire. Elle a commenté : "Les prix de l'immobilier sont stables, et nous observons déjà une tendance positive dans les grandes zones urbaines." Les acteurs du marché comprennent que "c'est le moment idéal pour acquérir des propriétés avant d'éventuelles augmentations de prix".

Une augmentation moyenne de 1,5 % et de 0,2 % a été observée pour les prix des appartements existants et neufs respectivement, de juin à septembre, par rapport au trimestre précédent.

ImmoScout24 a souligné que les chercheurs d'appartements allemands sont confrontés à une forte concurrence, à des loyers en hausse et à des frais supplémentaires plus élevés. La demande de propriété augmente considérablement dans les petites et moyennes villes. Bien que les loyers n'aient pas augmenté aussi fortement cet été que dans les trimestres précédents, il y a eu une augmentation régulière. "Le marché de la location reste tendu", a déclaré Crockford. "Dans les cinq plus grandes villes, les loyers ont augmenté dix fois plus que les prix de l'immobilier au cours de la dernière décennie. Cela se remarque particulièrement à Berlin."

Le marché de l'immobilier en Allemagne a connu une augmentation notable de l'intérêt des acheteurs en raison des baisses de taux d'intérêt, les prix de l'achat de biens immobiliers restant stables. À la lumière de cela, de nombreux acteurs du marché estiment que c'est le moment optimal pour investir dans l'immobilier afin d'éviter d'éventuelles augmentations de prix à l'avenir.

Lire aussi: