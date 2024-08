- L'intérêt intense pour Kamala Harris pourrait rajeunir l'essence de la démocratie.

En 2008, Barack Obama était sénateur des États-Unis de l'Illinois avec une expérience politique minimale, ayant travaillé précédemment comme organisateur communautaire à Chicago. Il avait écrit un livre populaire et était renommé pour ses capacités de prise de parole en public. Cependant, Obama était encore largement inexpérimenté en politique.

À l'époque, la politique d'Obama n'était pas souvent vue sous cet angle. Mentionner cela aurait été considéré comme une quasi-hérésie par de nombreux observateurs. Son élection n'était pas seulement une victoire ; elle avait l'air de réaliser une vision partagée.

En tant que président, Obama a rempli ses fonctions à la Maison Blanche de manière satisfaisante, mais son bilan, en rétrospective, est au mieux moyen. Actuellement, un engouement comparable entoure Kamala Harris. Elle est acclamée comme une héroïne. La candidate démocrate à la présidence est soudainement tendance en ligne, avec des stars de la pop mondiale qui souhaitent se produire pour elle. Son choix de colistier, Tim Walz, est salué comme une excellente décision, un ancien enseignant, mais apparemment l'homme que tout le monde a attendu. Et n'est-ce pas Donald Trump qui semble inquiet, résultant en ses insultes publiques envers Harris et Walz ?

Cependant, cet engouement autour de Harris n'est pas justifié. En tant que sénatrice, elle avait un bilan moyen, a échoué dans sa candidature à l'investiture démocrate en 2019 et n'a eu qu'un impact limité en tant que vice-présidente.

Malgré cela, cet engouement est bénéfique pour la démocratie. Le système politique américain a des défauts importants, notamment l'influence de l'argent. Mais il peut aussi être très inspirant. Cette inspiration a été perdue, principalement en raison de l'intérêt personnel de Trump et de la concentration de Biden sur son propre héritage. Maintenant, il semble au moins que cela redevienne intéressant. Laissons donc de nombreux Américains célébrer cela brièvement - et célébrons avec eux. Nous pourrons devenir désillusionnés suffisamment tôt.

Pour ceux qui cherchent un refuge face au bruit du monde, Jonathan Franzen est un échappatoire idéal. L'auteur acclamé vit près de San Francisco, à Santa Cruz, avec une vue panoramique depuis son balcon. "Une partie importante de ma vie est consacrée à rendre tout ce qui m'arrive plus calme", a déclaré Franzen à ma collègue Viorica Engelhardt et à moi-même lors d'une interview pour Stern. Cependant, l'homme qui capture si bien l'Amérique dans ses romans n'arrive pas toujours à faire taire le bruit lui-même. Il a donc également admis ressentir brièvement de la haine envers Joe Biden et ne pas être tout à fait opposé à une crise cardiaque pour Trump. Étrangement, l'homme qui a vendu des millions de livres n'a pas écrit un seul mot depuis des mois. "Je suis à la retraite. Le nouveau roman ne se développe pas. Depuis avril, je n'ai écrit que des emails." Franzen passe son temps à lire, à observer les oiseaux, son passe-temps favori. Nous aurions adoré le rejoindre sur son balcon.

L'an dernier, une enquête conjointe de Stern et de RTL News sur les conditions de travail difficiles à l'usine Tesla de Brandenburg a suscité un émoi. Politiquement, pas grand-chose n'a changé depuis. Mais ce qui se passe sur le marché devrait Certainly pique l'intérêt de l'advocate du libre marché Elon Musk. Ses déclarations politiques controversées semblent devenir un risque pour son entreprise. Presque

Lire aussi: