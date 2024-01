L'interdiction des bijoux en F1 est motivée par de bonnes raisons, selon M. Wurz de la GPDA

LaFormule 1 a raison d'interdire les bijoux dans le cockpit, mais la FIA aurait pu appliquer cette règle de manière moins conflictuelle, selon le président de l'Association des pilotes de Grand Prix (GPDA), Alex Wurz.

Le septuple champion du monde Lewis Hamilton et la FIA se sont affrontés lors du Grand Prix de Miami ce mois-ci au sujet des piercings que le pilote Mercedes porte depuis des années et qu'il a déclaré ne pas pouvoir enlever.

Hamilton a été sommé de les retirer avant le Grand Prix de Monaco, le 29 mai, mais il a déclaré qu'il n'avait pas l'intention de le faire.

"C'est une règle pour les bonnes raisons", a déclaré à Reuters Wurz, ancien pilote de Benetton, McLaren et Williams, qui est très impliqué dans la sécurité et l'éducation des pilotes.

"J'aurais probablement aimé une approche légèrement différente dans la manière de faire passer le message.

"Je ne veux pas me retrouver dans un football où il y a plus de mains en l'air et d'insultes... vous devez travailler ensemble. C'est un style que j'aurais préféré dans ce cas".

L'interdiction des bijoux, ainsi que du port de sous-vêtements non conformes, figure depuis longtemps dans le règlement, mais elle était rarement appliquée jusqu'à ce que la FIA prenne des mesures sévères cette saison.

Selon la FIA, le port d'articles en dessous des vêtements ignifugés obligatoires pourrait augmenter le risque de brûlures et a mis en évidence le risque de retards critiques ou de complications si une imagerie médicale est nécessaire à la suite d'un accident.

Le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, a déclaré au Daily Mail la semaine dernière qu'il souhaitait que Hamilton envoie le bon message aux jeunes pilotes en tant que modèle.

Wurz a déclaré qu'il n'avait jamais oublié une conférence à laquelle il avait assisté dans sa jeunesse, donnée par l'ancien pilote danois Kris Nissen, qui avait eu un accident de voiture de sport sur le circuit de Fuji, au Japon, en 1988.

Il a montré son corps et a dit "regardez ça"", se souvient l'homme de 48 ans.

"Pour lui, la chose la plus douloureuse après le feu, et ce n'était pas un long feu, était le caoutchouc (élastique) de son pantalon normal qui était brûlé dans la peau. Il a dit que c'était une agonie et une douleur qui durait des années. Et cela m'a instruit.

"À ce moment-là, je me suis dit que je ne voulais pas subir ces conséquences, uniquement parce que je n'avais pas enlevé mon pantalon et mis un caleçon ignifugé. C'est la même chose avec les bijoux.

Les conseils de Miami

Wurz a déclaré que le GPDA discutait avec la FIA du refus de l'organisme à Miami de protéger un mur de béton avec une barrière Tecpro absorbant l'énergie après que Esteban Ocon d'Alpine et Carlos Sainz de Ferrari aient chuté lourdement.

Plusieurs pilotes ont accusé la FIA d'avoir ignoré leurs préoccupations, bien que l'organisme ait déclaré qu'il avait écouté leurs conseils mais qu'il avait décidé qu'aucun changement n'était nécessaire.

Wurz a déclaré que heurter un mur de béton, même dans un virage en deuxième vitesse, allait faire mal.

Une barrière Tecpro pourrait presque diviser par deux les forces G, a-t-il ajouté, et signifierait qu'un pilote n'aurait pas besoin de contrôles médicaux et que le châssis et la boîte de vitesses resteraient intacts.

Cela permettrait d'économiser de l'argent, les équipes étant soumises à des plafonds budgétaires, et d'éviter d'avoir à ramener un châssis endommagé en Europe par avion, ce qui alourdit l'empreinte carbone.

Wurz a déclaré que le GPDA avait été informé qu'une barrière était disponible et qu'elle aurait pu être installée.

"A proprement parler, nous n'avons pas eu de blessure, donc on peut peut-être dire qu'elle (la barrière) n'est pas nécessaire, mais nous voulons dire que si nous l'avions eue, cela aurait amélioré la situation", a-t-il ajouté.

"Aucune étude au monde ne peut me dire que cela aurait été un inconvénient de l'installer.

Source: edition.cnn.com