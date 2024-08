L'interdiction de l'avortement au Texas a laissé les médecins les mains liées.

"Il doit être dévastateur qu'une interdiction draconienne de l'avortement ait restreint votre droit à la pratique et l'ait transformée en une arme politique," a écrit Lujan Grisham.

"Je respecte certainement ceux d'entre vous qui restent engagés à prendre soin des patients au Texas, mais j'invite également ceux d'entre vous qui ne peuvent plus supporter ces restrictions à considérer la pratique à côté, au Nouveau-Mexique. Nous sommes fermement engagés à protéger les libertés médicales ici et nous prenons des mesures pour nous assurer que ce qui s'est passé au Texas ne se reproduise jamais au Nouveau-Mexique."

La lettre, adressée aux professionnels de santé au Texas, est apparue dans cinq publicités à pleine page dans les principaux journaux du Texas.

C'est une partie d'une campagne de 400 000 dollars du Nouveau-Mexique appelée "Libres de fournir", visant à recruter des médecins du Texas qui se sentent limités par l'interdiction stricte de l'avortement de leur État. Avant la publication de la lettre, la campagne a stratégiquement placé six panneaux "Libres de fournir" autour du centre médical de Houston.

Pourquoi cibler spécifiquement les médecins du Texas ?

"Il faut bien commencer quelque part," a déclaré le Dr Miranda Durham, médecin-chef du département de la santé du Nouveau-Mexique, à CNN. "Nous cherchons à améliorer les soins de santé des habitants du Nouveau-Mexique et le recrutement de professionnels, où qu'ils veuillent venir, fait partie de cette stratégie."

Comme de nombreux États aux États-Unis, le Nouveau-Mexique fait face à une pénurie de professionnels de santé, dans toutes les spécialités, a déclaré Durham. À mesure que les États de la région ont mis en place des politiques restrictives sur l'avortement, de plus en plus de patients hors de l'État cherchent des soins d'avortement au Nouveau-Mexique, a-t-il noté.

"Cela attire plus de patients dans un État qui est déjà quelque peu stressé par une pénurie de professionnels," a déclaré Durham.

L'avortement est légal sans restriction sur la durée de la grossesse au Nouveau-Mexique, et l'État a une loi de protection qui protège les professionnels de l'avortement qui prennent soin des résidents d'autres États.

Le Texas, en revanche, a adopté une interdiction quasi-totale de l'avortement en 2022, sans exceptions pour le viol ou l'inceste.

La loi du Texas permet des exceptions en cas d'urgence médicale qui menace la vie de la personne enceinte, mais la loi ne précise pas exactement ce qui constitue une urgence médicale. Les médecins qui violent la loi risquent des amendes allant jusqu'à 100 000 dollars - sans parler de la perte de leur licence médicale et de la prison.

"C'est déchirant de regarder un patient que l'on sait Going to lose her pregnancy, and then say, 'Oh, I'm sorry. We have to wait until something more severe happens,'" a déclaré Ivey. "C'est déchirant, c'est - ce n'est pas juste."

Ivey a déclaré qu'il connaissait personnellement plusieurs médecins qui avaient décidé de prendre leur retraite ou de pratiquer dans un autre État, en partie en raison des restrictions qui leur étaient imposées par la loi sur l'avortement du Texas.

Plutôt que de partir, Ivey a encouragé ses pairs à rester et à se battre pour un changement de politique.

"We should be able to practice medicine - good, evidence-based, quality care - without fear of going to jail or losing our license," he said. "Relocation is never going to be an answer for me."

L'office du gouverneur du Texas, Greg Abbott, a qualifié la campagne du Nouveau-Mexique de "stunt".

"People and businesses vote with their feet, and continually they are choosing to move to Texas more than any other state. Governor Lujan Grisham should focus on her state’s rapidly declining population instead of political stunts," Abbott's press secretary Andrew Mahaleris told CNN in a statement.

Environ 116 centres de santé, hôpitaux et autres prestataires ont publié des offres d'emploi sur la page web de la campagne, où les candidats intéressés peuvent postuler, selon le département de la santé du Nouveau-Mexique.

La députée démocrate du Texas, Vikki Goodwin, qui a voté contre l'interdiction de l'avortement de son État, a déclaré à CNN que la loi avait laissé certains médecins du Texas préoccupés pour leur situation.

"J'espère que nous pourrons conserver de bons OBGYN ici dans l'État, car nous avons une population croissante, mais je veux que nos dirigeants d'État soient conscients de ce qui se passe et du fait que nous pourrions perdre de bons médecins aux États voisins qui permettent à leurs médecins de pratiquer comme ils le jugent approprié," a déclaré Goodwin.

Les médecins quittent les États avec des interdictions d'avortement

Les chercheurs de l'Association of American Medical Colleges ont examiné les candidatures du cycle de résidence 2023-2024 et ont constaté que les États ayant des interdictions d'avortement, notamment le Texas, avaient des baisses plus importantes des candidatures en résidence que les États où l'avortement restait légal. Cette tendance est susceptible de se poursuivre, ont noté les chercheurs.

Le Nouveau-Mexique a deux écoles de médecine, tandis que le Texas en a plus d'une douzaine - bien que l'État du Texas ait une population beaucoup plus importante.

Au Nouveau-Mexique, 33,3 % des comtés sont considérés comme des déserts de soins maternels, où l'accès aux services est limité ou absent, par rapport à 46,5 % au Texas, selon un rapport de la March of Dimes.

L'exception d'urgence médicale du Texas a été mise à l'épreuve dans un cas médiatisé en décembre dernier, lorsque

L'Association des obstétriciens et gynécologues du Texas déclare s'opposer aux politiques qui « interfèrent avec la relation patient-médecin, surtout sous menace de délit », et a appelé les décideurs politiques de l'État à réviser et à créer de nouvelles lois concernant les soins aux femmes et à leur famille.

« La majorité des médecins sont des leaders au service de leur communauté et souhaitent se concentrer sur les soins à leurs patients. Tous les États doivent offrir leur soutien à cet égard et cesser d'interférer avec la capacité de conseiller et de soigner leurs patients », a ajouté Pilkinton. « Nous espérons que notre corps gouvernemental du Texas apportera une réponse et encouragera les médecins actuels et futurs à rester dans notre grand État du Texas. »

Ivey est membre du Collège américain des obstétriciens et gynécologues, et il et ses pairs ont appelé les dirigeants de l'État à travailler à la révision de la politique d'avortement au Texas.

Il a déclaré qu'il espérait que les médecins se joignent à eux pour s'opposer aux interdictions restrictives d'avortement, plutôt que de déménager.

« Mon cœur est au Texas, et je veux rester ici », a déclaré Ivey. « Je ne peux pas parler pour tout le monde, mais j'espère que les gens réaliseront que les femmes du Texas ont besoin de nous. Elles ont besoin de bons soins. »

Nous invitons les professionnels de santé des États-Unis qui luttent contre les restrictions d'avortement dans leur État à considérer la pratique au Nouveau-Mexique, où l'avortement est légal sans restriction. À mesure que de plus en plus d'États américains mettent en place des politiques restrictives d'avortement, il est essentiel que nous, en tant que professionnels de santé du Nouveau-Mexique, continuions à respecter notre engagement à fournir des soins de qualité à tous les patients, y compris ceux des États américains où l'avortement est restrictif.

