L'interdiction de la race de chien XL Bully en Angleterre et au Pays de Galles entrera en vigueur dimanche

La race a été ajoutée en septembre à la liste des chiens interdits en Angleterre et au Pays de Galles en vertu de la loi de 1991 sur les chiens dangereux.

Selon le site web du gouvernement britannique, à partir du 31 décembre, il sera illégal de vendre, d'abandonner ou de laisser errer, de donner et de reproduire un chien XL Bully, ainsi que d'avoir un XL Bully en public sans laisse ni muselière.

En vertu de la nouvelle loi, les propriétaires auront jusqu'au 1er février pour faire enregistrer leur chien, car la possession d'un chien de cette race en Angleterre et au pays de Galles sans certificat d'exemption constituera une infraction pénale.

La décision ne s'applique pas à l'Écosse et à l'Irlande du Nord, les médias locaux de ces deux pays faisant état d'une augmentation du nombre de sauvetages de chiens de cette race en Angleterre et au pays de Galles.

Selon les lignes directrices publiées ce mois-ci par le gouvernement britannique, la race XL Bully est une variante de la race plus large American Bully, qui a été "développée par le croisement de diverses races de taureaux, y compris l'American Pit Bull Terrier".

Le type XL Bully est typiquement plus grand (en termes de taille et de forme corporelle) et plus musclé que les autres variantes de la race Bully, telles que le "Micro", le "Pocket", le "Standard" et le "Classic"", peut-on lire dans les orientations du gouvernement britannique.

Le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, s'est engagé à mettre en place une interdiction après la mort d'un homme sauvagement agressé par deux chiens de la race XL Bully en septembre. Dans une interview télévisée, M. Sunak a qualifié cette race de "danger pour les communautés", ajoutant qu'"il est juste que nous prenions des mesures urgentes pour mettre fin à ces attaques et protéger le public".

De nombreux propriétaires et défenseurs du bien-être animal ont défendu la race, soulignant l'importance d'un bon dressage, tandis que les critiques affirment qu'ils ont été spécifiquement élevés pour être très agressifs et que même une possession responsable ne suffit pas à empêcher les attaques à l'occasion.

Source: edition.cnn.com