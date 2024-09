Prochaines Élections de l'Assemblée législative - L'intensité inébranlable de la critique des questions vertes est hors de débat pour Nonnemaker.

La ministre sortante de la Santé du Brandebourg, Ursula Nonnemacher (Les Verts), estime que la critique envers son parti est souvent exagérée. "Le niveau de critique est tout simplement inacceptable", a déclaré la ministre au journal "Märkische Allgemeine". La critique est justifiée, car des erreurs ont été commises.

Les Verts font face à un défi non seulement au Brandebourg, mais ailleurs, qui consiste à être trop intellectuels, têtus et compliqués de nombreuses manières, a expliqué Nonnemacher. Ils ont du mal à établir une connexion émotionnelle. "Les Verts mènent toujours une campagne logique, ce qui rend la communication particulièrement difficile pour eux", a-t-elle déclaré.

Au-delà des critiques envers les Verts, Nonnemacher s'inquiète du dialogue actuel. Autrefois, il était souvent clair de quoi il était question. "Aujourd'hui, il n'y a qu'un bruit de fond d'agressivité. Comment répondre politiquement à cela? Nous sommes simplement confrontés à une exigence populiste après l'autre, certaines étant entirely arbitrary or questionable under the law", a-t-elle déclaré. Cela est décourageant.

Nonnemacher ne se présentera pas aux prochaines élections régionales au Brandebourg dans quelques jours. La sexagénaire a décidé de quitter la politique.

Malgré son départ, la critique envers les Verts lors des prochaines élections régionales au Brandebourg à Potsdam devrait probablement continuer. De plus, la complexité et l'intellectualisme de l'agenda des Verts à Potsdam pourraient continuer à poser des défis pour établir une connexion émotionnelle avec les électeurs.

