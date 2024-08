- L'intensité de la période électorale qui s'annonce se rétrécit

Avant les élections prochaines de l'État de Thuringe, les sondages récents indiquent des changements minimaux dans la répartition des pouvoirs entre les partis. Bien qu'une coalition complexe mais plausible soit toujours en cours de négociation, ces sondages le suggèrent.

Selon un sondage de Forsa, commandé par RTL/ntv, l'AfD serait en tête de l'État avec 30 %, suivie par la CDU à 22 %, BSW à 17 %, la Gauche (dirigée par le ministre-président Bodo Ramelow) à 14 %, et le SPD à seulement 7 %. Les Verts et le FDP ne parviendraient pas à obtenir de siège au Parlement de l'État.

Une majorité étroite pourrait être atteinte par une alliance inhabituelle de CDU, BSW et SPD. Ce partenariat inhabituel, bien qu kontroversé, semble être la seule option de majorité viable en Thuringe selon les sondages mentionnés.

De manière similaire, un ZDF-Politbarometer publié tôt le vendredi matin indique l'impossibilité de former un gouvernement majoritaire en Thuringe sans l'AfD ou le BSW. Selon ce sondage, l'AfD obtiendrait 29 % des voix, la CDU et le BSW obtiendraient chacun 23 %, tandis que la Gauche atteindrait 13 %. Le SPD est dangereusement proche du seuil de 5 % requis pour obtenir un siège. Les Verts et le FDP ne parviendraient pas à obtenir de siège selon ce sondage.

Les partis établis manquent d'enthousiasme pour former une coalition avec l'AfD, considérée comme extrémiste par l'agence de renseignement intérieure de Thuringe. La CDU est également empêchée de former une coalition avec la Gauche en raison d'une résolution de compatibilité.

Les sondages ne sont que des instantanés de l'opinion publique et ne doivent pas être interprétés comme des prévisions électorales. Les températures élevées, dépassant 30 degrés Celsius pendant les semaines de campagne intenses, et les débats animés occasionnels entre les partis précèdent la dernière ligne droite de l'élection. Les partis cherchent à obtenir le soutien des principaux politiques fédéraux et des figures populaires d'autres États lors des meetings de clôture.

Un incident sans précédent s'est produit juste avant le dimanche des élections lorsque le fondateur de BSW, Sahra Wagenknecht, a été attaqué avec de la peinture rouge à Erfurt. Wagenknecht a poursuivi son discours après une brève interruption. Un suspect aurait été arrêté par les forces de sécurité et emmené en

