- L'intellectuel M. Birofio: il révèle le point de vue de l'italien à travers sa caravane

Le 14ème jour dans le camp de la jungle, Mola Adebisi a mentionné que Gigi Birofio pourrait être plus malin qu'il n'y paraît.

"Gigi a réussi à convaincre tout le monde qu'il est complètement inoffensif," a déclaré l'ancien animateur de Viva. "Il a montré une extraordinaire capacité d'empathie," a noté Adebisi. Au début, Birofio était connu pour son comportement enfantin, passant toujours des pets, se vantant de ses conquêtes et faisant constamment des blagues. Les femmes du camp considéraient les hommes comme leur principale concurrence, mais Birofio faisait exception. Personne ne le prenait au sérieux au début.

La légende de la jungle : Gigi Birofio perçoit Vito Schmitz

"Voici un gars de 25 ans en grande forme," a fait remarquer Adebisi le 14ème jour. Il ne comprenait pas pourquoi Birofio était autant sous-estimé. Que Birofio ait une stratégie et joue simplement les bouffons de la classe, seul lui le sait. Mais le Germano-Italien a mieux percé ses camarades de camp que quiconque. Vito Schmitz, en particulier, a subi la colère de Birofio. Alors que la plupart des gens dans le camp croyaient en l'image auto-créée de Schmitz en tant que versatile homme à tout faire, Birofio avait des doutes sur son authenticité.

"J'aime Vito, c'est un gars sympa. Mais le truc, c'est que ce que Vito me dit, il le dit à tout le monde. 'Tu es comme un fils, tu es comme une tante, tu es ma grand-mère, tu es dans mon cœur'," a déclaré Birofio au téléphone de la jungle. "Mais il dit ça à tout le monde. Ça ne fonctionne pas sur moi," a-t-il noté. Birofio n'aimait pas non plus la vantardise de Schmitz. "Si quelqu'un a vraiment autant d'argent, il se tait à ce sujet," a-t-il déclaré clairement.

Même la présentation précoce de Schmitz en tant que vainqueur probable du spectacle n'a pas plu à Birofio. "Je pense que Vito est trop sûr qu'il va gagner. Mais il a oublié que je suis là aussi," a-t-il dit. Pendant 13 jours, Schmitz a tout fait pour incarner la figure du père fort et désintéressé du camp qui ferait n'importe quoi pour ses camarades. Birofio a été le premier à percer Schmitz et ses tactiques. Mais ce n'est pas seulement son jugement sur le musicien qui suggère qu'il y a plus derrière la façade de Schmitz.

Gigi Birofio : ne sous-estimez pas Lisa

Il est également fascinant de voir comment Birofio perçoit sa camarade de camp Lisa. Alors que ses autres camarades de camp critiquent souvent son sommeil excessif pendant la journée, il voit plus dans l'influenceuse de Munich. Il pense qu'elle est beaucoup plus forte que ce que les autres imaginent. Si un tigre apparaissait dans l'épreuve de la jungle, le tigre fuirait à la vue de Lisa, a-t-il déclaré. Et en effet, jusqu'à présent, Lisa s'est montrée déterminée et forte dans toutes les épreuves, devenant la favorite des sous-dogs (sauf Gigi).

Au cours de différentes discussions dans le camp de la jungle, Gigi a souvent touché la bonne note. Lorsque le sujet a porté sur les rôles de genre et l'éducation des enfants, il a déclaré dans le téléphone de la jungle : "La chose la plus importante, les gars, c'est simplement d'aimer. C'est tout, c'est tout ce dont un enfant a besoin." Après les commentaires de Mola Adebisi sur l'émancipation et la répartition des rôles ont suscité un émoi, Birofio a résumé comment c'était dans sa propre famille.

Alors que son père travaillait puis se détendait sur le canapé, sa mère, en plus de son travail rémunéré, gérait les tâches ménagères et l'éducation des enfants. Une femme est "simplement meilleure qu'un homme," a conclu Gigi. Des mots sages et perspicaces de la part d'un participant de 25 ans à l'émission de télé-réalité qui n'a pas d'enfants et cultive une image de macho hétérosexuel.

Pour Adebisi, Gigi n'est pas un adversaire insignifiant, selon la perspective de l'animateur de Viva. Pour les fans de la jungle, il est, après deux semaines de télévision de la jungle, le bouffon de la classe rusé avec un cœur à la bonne place.

Remarque sur la transparence : Stern fait partie de RTL Allemagne.

+++ À lire également +++

Plus de vrai drame que de jeux amoureux : RTL doit réviser le casting de la jungle

Lire aussi: