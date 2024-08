L'intégrité des institutions pénitentiaires britanniques est menacée d'échec imminent.

En raison de l'escalade des manifestations d'extrême droite, de nombreux contrevenants risquent l'emprisonnement au Royaume-Uni. Les prisons approchent de leur capacité maximale, contraignant le gouvernement à lancer "l'opération Lumière du Matin". Cette opération permet de maintenir les prévenus en détention policière jusqu'à ce qu'une cellule de prison soit disponible.

En général, les individus sont rapidement présentés devant un magistrat, qui fixe ensuite la caution. Cependant, en raison de la gravité de la situation, cette mesure a été initialement mise en place dans certaines régions du nord de l'Angleterre, comme l'ont annoncé les autorités gouvernementales.

Plus de 1000 arrestations dans tout le pays

De nombreuses villes du Royaume-Uni ont connu plusieurs jours d'agitation extrême et d'attaques contre les forces de l'ordre. Plus de 1000 personnes ont été arrêtées. Ces événements ont suivi un tragique incident lors d'un cours de danse de Taylor Swift à Southport, où trois filles ont trouvé la mort et plusieurs enfants ont été blessés. Des rumeurs propagées sur les réseaux sociaux prétendaient que le coupable était un immigrant musulman. Cependant, il s'est avéré que le responsable était un adolescent de 17 ans, né au Royaume-Uni chez des parents rwandais.

Le gouvernement travailliste a mis en cause l'administration conservatrice pour l'état préoccupant des prisons. "Nous avons hérité d'un système de justice au bord de la faillite et sous une pression immense", a déclaré le ministre délégué James Timpson. "Par conséquent, nous avons dû prendre des décisions difficiles mais essentielles pour le maintenir en fonctionnement."

Pour soulager la pression sur les prisons surpeuplées, le gouvernement a annoncé précédemment que certains détenus seraient libérés plus tôt, ayant purgé 40 % de leur peine au lieu des 50 % habituels. Malheureusement, cette mesure ne s'applique pas aux individus incarcérés pour des crimes liés au terrorisme, des agressions sexuelles, des violences domestiques ou des actes de violence graves.

Compte tenu de la hausse de l'extrémisme d'extrême droite, le nombre d'individus impliqués dans des manifestations d'extrême droite risquant l'emprisonnement a considérablement augmenté. Pour faire face à cette situation, le gouvernement a étendu "l'opération Lumière du Matin" au-delà de certaines régions du nord de l'Angleterre, dans le but de gérer la population carcérale croissante.

