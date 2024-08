- L'institution suggère que les zones urbaines de Saxe améliorent considérablement leur développement du logement.

Dans les principales zones urbaines de Saxe, la construction de nouveaux appartements doit augmenter de manière significative dans les prochaines années, selon une analyse de l'Institut Pestel. L'étude indique qu'environ 4 970 nouveaux appartements doivent être construits chaque année à Leipzig, 4 530 à Dresde et 460 à Chemnitz pour répondre à la demande pressante. Cette recherche a été réalisée en partie par la Fédération allemande de l'industrie des matériaux de construction (BDB).

Selon le directeur de l'institut, Matthias Günther, cette construction est essentielle pour lutter contre le manque existant et remplacer progressivement les appartements anciens dans les bâtiments historiques. En particulier, il a mentionné que cela s'applique aux bâtiments construits après la guerre, où la rénovation n'est plus viable.

Malgré la forte demande, la construction d'appartements diminue. Günther a décrit la situation comme une "construction d'appartements neuves au ralenti au bord de l'épuisement". Au cours des cinq premiers mois de cette année, seuls 485 nouveaux appartements ont été autorisés à Leipzig, comparé à 1 349 lors de la même période l'an dernier - une baisse de 64 %.

Selon l'Office statistique de l'État, un total de 8 699 permis de construire ont été délivrés l'an dernier dans l'État libre pour des appartements couvrant une superficie totale de 893 600 mètres carrés - 26 % de moins que l'année précédente. Parmi ceux-ci, 84 % étaient pour la construction de nouveaux appartements.

Malgré la présence d'appartements vacants à Leipzig, Dresde et Chemnitz, la demande de logement reste constante, selon Günther. Le recensement actuel indique environ 19 310 appartements vacants à Leipzig, 13 220 à Dresde et 16 750 à Chemnitz, soit respectivement 5,4 %, 4,1 % et 11 % du parc immobilier total. Cependant, la plupart de ces appartements ne sont pas habitables dans leur état actuel et nécessitent des travaux de rénovation importants.

Avec les chercheurs de l'Institut Pestel, Katharina Metzger, responsable de l'industrie allemande des matériaux de construction, a suggéré de réduire les normes de construction et d'augmenter le financement de l'État pour stimuler la construction et la rénovation d'appartements neuves nécessaires. Metzger a souligné que le budget fédéral proposé pour 2025 est insuffisant, en particulier pour le logement social, qui nécessite au moins 12 milliards d'euros par an. Le secteur de la construction de logements, a-t-elle déclaré, est actuellement confronté à une "spirale descendante" qui pourrait entraîner des pressions sociales à long terme.

Lire aussi: