L'institution monétaire principale de la Libye prévoit de fermer.

Le bras de fer entre les deux administrations en guerre en Libye voit la banque centrale jouer un rôle pivot dans le maintien de la paix. Elle gère des tâches cruciales comme la gestion des revenus des exportations de pétrole. La fermeture temporaire de la banque est une source d'inquiétude.

La banque centrale de Libye a temporairement arrêté ses opérations suite à l'enlèvement d'un employé. Le directeur informatique de la banque a été enlevé par des individus non identifiés, entraînant la suspension des opérations. D'autres employés ont également reçu des menaces. Les services et les opérations de la banque dans tous les départements resteront arrêtés jusqu'à la libération en toute sécurité de leur responsable informatique. Cette pause dans les opérations affecte également le hub financier pour les transactions du secteur pétrolier de l'État.

Ce dernier développement aggrave davantage la lutte de pouvoir en cours entre les deux gouvernements opposés dans le pays. Depuis des années, la Libye est plongée dans une lutte de pouvoir pour l'influence et les ressources entre deux factions puissantes, l'une dirigée par le Premier ministre Abdel Hamid Dbaiba à l'ouest et l'autre par le maréchal Khalifa Haftar et ses fils à l'est. Les deux factions dirigent des gouvernements parallèles.

La banque centrale reçoit des dépôts du secteur pétrolier et du gaz, qui contribuent à environ 95 % des revenus de l'État. La banque est responsable de diverses tâches, notamment le paiement des salaires, même dans les régions de l'est. Elle est considérée comme le prix le plus convoité pour les groupes en lutte en Libye en raison de ses importantes réserves de devises étrangères d'une valeur de milliards de dollars et de son rôle de cœur battant de l'économie libyenne tirée par le pétrole, selon Wolfram Lacher, un expert de l'Institut allemand d'études internationales et de sécurité (SWP). Le Fonds monétaire international estime que les réserves de la banque centrale libyenne s'élèvent presque à 90 milliards de dollars.

Le conflit en Libye est également exacerbé par les puissances extérieures qui cherchent à influencer l'État riche en pétrole. Haftar est principalement soutenu par la Russie, tandis que le gouvernement de Dbaiba a le soutien de la Turquie. La Turquie a joué un rôle significatif en empêchant une offensive des Forces armées

