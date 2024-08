- L'institution financière NRW.Bank réduit une fois de plus sa dotation.

La banque principale de l'État de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, NRW.Bank, a de nouveau réduit ses ressources financières. Au cours des six premiers mois de cette année, un total de 4,2 milliards d'euros de financement a été accordé, selon les déclarations de l'organisme de financement principal de la banque. Cela représente une baisse de 7 % par rapport à l'année précédente, qui avait elle-même connu une baisse significative du financement. Cependant, le secteur de l'habitation a connu une augmentation du financement au cours des six premiers mois de 2024, avec une augmentation de 37 % pour atteindre 1,3 milliard d'euros. À l'inverse, le secteur économique a connu une baisse de 20 % pour atteindre 1,2 milliard d'euros. La banque a rapporté qu'elle revenait progressivement aux niveaux d'avant la COVID-19. Le secteur de l'infrastructure et des municipalités a également connu une baisse. La demande de financement frais a diminué de 17 % au cours des six premiers mois de l'année, s'élevant à 1,7 milliard d'euros. Enfin, il y a eu une augmentation de la demande pour le programme d'hébergement des réfugiés de la banque, avec 115,7 millions d'euros de financement alloué, soit une augmentation de 57 % par rapport à l'année précédente.

La réduction des ressources financières de NRW.Bank pourrait potentiellement avoir un impact sur ses stratégies de politique de l'habitation. Malgré la baisse globale du financement, le secteur de l'habitation en Rhénanie-du-Nord-Westphalie a connu une augmentation significative, démontrant l'importance de ce secteur dans la politique de l'habitation de la banque.

