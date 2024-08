- L'institution financière Fegebank met en garde contre la création prématurée de partenariats.

Contrairement au premier maire de Hambourg, Peter Tschentscher (SPD), la deuxième maire, Katharina Fegebank (Les Verts), n'exclut aucune coalition après les élections à venir, à l'exception de l'AfD. Elle a déclaré à l'agence allemande de presse que ce n'était pas judicieux d'exclure certaines constellations et alliances avant l'élection. "On peut rapidement se retrouver dans une impasse", a-t-elle déclaré. Cependant, elle a souligné qu'elle ne parvenait pas à imaginer une coalition tripartite à Hambourg. "Je manque d'imagination pour voir comment cela pourrait se produire", a-t-elle déclaré. Toutefois, elle estime qu'il est crucial pour la coexistence démocratique et la concurrence de rester en dialogue. "Les conversations ouvertes avec les concurrents démocratiques sont toujours une bonne chose", a-t-elle déclaré.

Tschentscher avait précédemment exclu une coalition tripartite sous sa direction. "Je ne suis pas disponible pour des coalitions instables comme celles dans de nombreux autres États", a-t-il déclaré à l'agence de presse allemande. Ses doutes sur la gouvernabilité globale de l'UDI ont dérangé le chef de file de l'État et de la faction des démocrates-chrétiens, Dennis Thering.

Fegebank est incertaine de ce que représente l'UDI à Hambourg. "Est-elle vraiment en train de devenir un parti urbain moderne, ou est-elle coincée dans le passé ? Certaines déclarations récentes suggèrent qu'il s'agit plus d'imposer des interdits de parole que de traiter les thèmes de l'avenir. Je ne sais pas si c'est une offre intéressante pour les habitants de Hambourg", a-t-elle déclaré.

Comme Tschentscher, Fegebank a critiqué la position de l'UDI sur le projet de développement urbain d'Oberbillwerder. "Dans une ville-État comme Hambourg, qui est déjà très dense, nous avons besoin de nouveaux logements abordables. C'est l'un des sujets quotidiens les plus importants pour les habitants de Hambourg. C'est pourquoi nous voulons un quartier futur comme Oberbillwerder", a-t-elle déclaré. L'opposition de l'UDI à cela, sans raisons claires, est un mystère pour elle. "Surtout depuis que l'UDI réclame simultanément la construction de plus d'immeubles à Hambourg", a-t-elle déclaré. "Là où des offres sont faites, l'UDI bloque le chemin. Et bien sûr, un candidat en tête de liste doit répondre à de telles questions s'il entend assumer la responsabilité de l'ensemble de la ville".

Fegebank préfère une coalition verte-rouge

Fegebank considère l'engagement précoce de Tschentscher pour la continuation de la coalition rouge-verte comme un compliment. Elle trouve également la coopération "fiable, confiante et réussie", et estime que de nombreux habitants de Hambourg partagent cet avis. Dans l'ensemble, les Verts ont le plus de sympathie pour la coopération avec les sociaux-démocrates. "Vert-Rouge - ce serait naturellement la coalition préférée", a-t-elle déclaré.

Il est logique qu'elle veuille se présenter comme candidate à la mairie pour son parti lors des élections de mars prochain. "Presque une décennie maintenant, j'ai eu le merveilleux privilège, en tant que maire adjoint et sénateur, de contribuer à façonner le destin de la ville, d'initier et de mettre en œuvre des choses", a déclaré la quadragénaire. "Nous avons accompli tant de choses en matière de protection de l'environnement et de lutte contre le changement climatique, de transition de la mobilité, de renforcement de l'État de droit, de démocratie et de cohésion sociale. Et nous avons remis Hambourg sur la carte en tant que pôle scientifique".

Mais elle est loin d'en avoir fini et a un fort désir de se présenter comme candidate à la mairie lors de l'élection suivante, "si mon parti est d'accord", a déclaré Fegebank. "Je veux réessayer et me porter candidate".

Contrer directement Tschentscher

Elle n'a pas discuté de son intention de se présenter directement contre lui avec Tschentscher. "Parce que je supposais que - contrairement à la dernière fois - ce n'était pas une surprise ou une nouvelle pour lui". En 2020, elle lui avait donné un indice. "Cette fois, nous savons tous les deux que nous pouvons continuer à travailler ensemble de manière fiable et confiante dans les mois à venir. Nous avons encore beaucoup à faire dans cette législature. Et la campagne est la campagne - nous sommes tous les deux des professionnels dans ce domaine".

