- L'Institut Ifo rapporte un refroidissement persistant du climat économique dans le secteur de l'Est

L'ambiance dans le paysage économique de l'Est de l'Allemagne se détériore de plus en plus. L'institut ifo de Dresde signale une baisse substantielle de l'indice du climat des affaires pour l'Est de l'Allemagne, passant de 90,1 à 88,2 points, entre juillet et août. Les entreprises interrogées ont exprimé moins d'optimisme quant à leur situation actuelle et à leur perspective pour les mois à venir par rapport au mois précédent.

Cependant, il y a eu une amélioration du climat économique au sein du secteur de la manufacture en août. Les entreprises industrielles ont évalué leur situation économique actuelle de manière significativement plus favorable qu'en juillet. Cependant, leurs attentes quant à la croissance future des affaires ont légèrement diminué.

À l'inverse, le secteur des services traverse une période difficile. Les évaluations des activités commerciales en cours par les entreprises de services interrogées ont empiré, selon le rapport. De plus, leur perspective pour les mois à venir est devenue significativement plus pessimiste.

L'indicateur du climat dans le secteur du commerce est resté stable par rapport au mois précédent. La situation des affaires a légèrement amélioré dans le commerce de gros, tandis qu'elle a quelque peu décliné dans le commerce de détail. Tanto le commerce de gros que le commerce de détail ont connu une amélioration modérée des prévisions commerciales, selon l'institut.

L'industrie de la construction conserve son scepticisme

L'humeur dans l'industrie de la construction a connu une légère baisse. Les entreprises de construction interrogées ont évalué leur situation actuelle des affaires de manière moins favorable qu'en juillet et ont montré plus de pessimisme pour l'avenir. Le climat des affaires de l'institut ifo pour l'Est de l'Allemagne est largement basé sur environ 1 700 rapports d'entreprises, qui sont régulièrement interrogées sur leur situation actuelle des affaires et leurs prévisions pour les six prochains mois.

