- L'Institut Hermsdorf lance un nouveau pôle spécialisé dans la céramique innovante.

Après avoir obtenu un investissement d'environ 7,5 millions d'euros, l'Institut Fraunhofer pour les Technologies et Systèmes de Céramiques IKTS à Hermsdorf (district de Saale-Holzland) a créé un nouveau centre de recherche et de développement. En collaboration avec des partenaires industriels, ce centre se concentrera sur l'identification des applications commerciales pour les céramiques transparentes. L'État a également contribué avec environ 2,5 millions d'euros de financement.

Les céramiques transparentes sont aussi transparentes que le verre, mais aussi résistantes à la chaleur et aux rayures que les céramiques conventionnelles. La fabrication de ce matériau polyvalent nécessite des compétences, des équipements et des infrastructures spécialisés. Les céramiques transparentes sont utilisées dans les écrans de téléphones mobiles, les scanners de passeports des aéroports, les micro-implants médicaux et la technologie des capteurs.

Installation de Recherche et de Développement Innovante

Ce nouvel établissement, intégré aux locaux de l'institut d'Hermsdorf, dispose d'environ 20 unités de fabrication et de 100 appareils compacts répartis sur une superficie de production de 700 mètres carrés. Les partenaires industriels peuvent utiliser ces installations à des fins de test.

Cette installation de recherche et de développement unique en Europe équipe maintenant Hermsdorf de l'infrastructure nécessaire pour produire des composants en céramique transparente, de la laboratoire à la production pilote et de masse, selon l'Institut Fraunhofer IKTS.

L'investissement et l'établissement du nouveau centre de recherche et de développement au Fraunhofer IKTS contribueront considérablement à la fabrication de céramiques transparentes. Les efforts collaboratifs de ce centre avec des partenaires industriels permettront d'identifier des applications commerciales pour ces matériaux polyvalents dans divers secteurs industriels.

