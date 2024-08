Les insectes, plus spécifiquement les moustiques, transmettent des virus. - L'Institut fait l'expérience d'une résurgence des cas de rougeole due à la résurgence du virus Usutu

En Allemagne, un nombre significatif d'oiseaux noirs sont actuellement décimés par le virus Usutu, propagé par des moustiques. Selon l'Institut Bernhard Nocht pour la médecine tropicale, situé à Hambourg, environ 25 % des spécimens aviaires examinés et testés cette année ont été trouvés porteurs du virus. Depuis le début de l'année, plus de 120 animaux morts, notamment des merles, des pies et des faucons, ont été soumis à l'institut de Hambourg. En comparaison, seulement 100 incidents ont été signalés en 2023.

Augmentation des signalements d'oiseaux malades ou morts en Basse-Saxe

L'Union pour la nature et la biodiversité (NABU) a reçu presque deux fois plus de signalements concernant des oiseaux malades ou morts depuis le début de l'année par rapport à la même période en 2023. Jusqu'à présent, NABU a reçu 1 536 signalements concernant 1 806 oiseaux morts et 1 060 oiseaux malades via sa plateforme en ligne.

Les signalements proviennent principalement de tout le pays, avec une concentration particulière en Basse-Saxe. Au moins 800 oiseaux morts et plus de 400 oiseaux malades ont été signalés là-bas, soit plus de six fois le nombre de signalements de la même période en 2023.

Ces chiffres pourraient continuer à augmenter

Selon Marco Sommerfeld, expert en conservation des oiseaux de NABU, ces chiffres pourraient n'être que la pointe de l'iceberg et augmenter considérablement si la tendance se poursuit. Les populations d'oiseaux noirs pourraient subir une autre grave régression si la tendance se poursuit, car les effectifs d'oiseaux noirs à Hambourg ont chuté d'environ 40 % en 2018 et n'ont toujours pas récupéré. De telles pertes sont préoccupantes pour une espèce aussi répandue.

Documenter la propagation du virus

L'Institut Bernhard Nocht et NABU dépendent de l'aide du public et espèrent que les gens continueront à signaler et à soumettre des animaux morts et malades. Cela permettra de suivre, de documenter et d'évaluer scientifiquement la propagation du virus.

Le virus Usutu est transmis par des moustiques autochtones. Les oiseaux infectés présentent des symptômes de léthargie et de déclin avant de succomber au virus en quelques jours. Identifié pour la première fois en Allemagne en 2011, le pathogène marque la première grande épidémie d'oiseaux du pays. Le virus tropical est établi en Europe depuis plus d'une décennie et continue de se propager, selon NABU.

L'Union pour la nature et la biodiversité (NABU) appelle les personnes vivant dans les zones touchées par le virus Usutu à signaler des oiseaux malades ou morts sur sa plateforme en ligne, car les données de ces signalements peuvent aider NABU et l'Institut Bernhard Nocht à surveiller et à documenter la propagation du virus.

