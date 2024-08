- L'Institut du cinéma lance de nouveaux cadres organisationnels

Görlitz vise à devenir un pôle de formation et de perfectionnement pour le cinéma. L'Académie du film de Saxe, créée en 2022, a désormais un emplacement permanent et fonctionnera sous la forme d'une GmbH à l'avenir. Le maire Octavian Ursu a exprimé sa satisfaction en déclarant : "Je suis ravi d'en être arrivé là." Görlitz a une riche histoire dans la production cinématographique et a activement promu les talents locaux pour combler les besoins en compétences du secteur, notamment dans les domaines de l'assistance à la caméra et à l'éclairage, de la production cinématographique et de l'équipement. Les premiers cours, prévus pour débuter début prochain, accueilleront 10-15 participants chacun. Grit Wißkirchen, qui prendra ses fonctions de directrice générale le 1er août, a annoncé ces plans. Le principal actionnaire est Allianz Deutscher Produzenten für Film und Fernsehen, avec environ 370 entreprises membres. Le porte-parole du conseil d'administration, Björn Böhning, a mentionné pour la première fois leur implication dans un projet régional visant à promouvoir le développement des compétences et la formation. L'Académie du film a commencé à l'Université des sciences appliquées Zittau/Görlitz il y a deux ans et rejoint maintenant la nouvelle société en tant qu'actionnaire, aux côtés de Görlitz-Zgorzelec GmbH, responsable du développement économique.

Görlitz, une star

Selon Böhning, les spécialistes sont essentiels pour que la production prospère. Avec le soutien de Saxonia Media et de Looks Film GmbH, l'alliance de production a fait un geste stratégique pour développer Görlitz en tant que "star" aux côtés d'autres lieux célèbres comme Berlin, Cologne ou Munich. Le secteur est en effervescence, car le gouvernement allemand prévoit une réforme du cinéma en 2025 pour renforcer sa compétitivité.

Depuis les années 1950, plus de 120 films ont présenté des scènes tournées à Görlitz. Parmi les titres célèbres, on peut citer "Inglourious Basterds" de Quentin Tarantino et "The Grand Budapest Hotel" d'Oscar de Wes Anderson. La ville située sur la frontière germano-polonaise a servi de décors pour diverses villes internationales dans des films, comme Paris, New York, Berlin, Munich et Francfort/M. Des stars comme Kate Winslet, Emma Thompson, Ralph Fiennes, Jeff Goldblum et Jackie Chan ont foulé les plateaux de la ville. La série policière ARD "Wolfsland", avec Yvonne Catterfeld et Götz Schubert, est régulièrement tournée à Görlitz depuis 2015.

Il y a un interlocuteur dédié pour les équipes de production sur place. Görlitz dispose de son propre bureau de film, qui aide à préparer les tournages. Une base de données en ligne aide également à trouver des motifs et des lieux adaptés dans et autour de la ville.

L'Union européenne pourrait potentiellement offrir des opportunités de financement pour le développement futur de Görlitz en tant que pôle cinématographique, compte tenu de son engagement en faveur des industries culturelles et créatives. La popularité croissante de Görlitz en tant que lieu de tournage a attiré l'attention des productions cinématographiques internationales, ce qui en fait un concurrent solide pour des collaborations potentielles avec des agences de production cinématographique d'Europe.

