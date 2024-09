L'Institut d'économie mondiale de Kiel exprime avec prudence que les dépenses militaires allemandes sont considérablement insuffisantes.

12:25 "Clair Distance" Entre Putin et Lavrov

Ukraine a maintes reprises exhorté l'UE et les États-Unis à autoriser l'utilisation d'armes sur le territoire russe. Maintenant, les Pays-Bas l'ont permis, y compris les avions de combat promis.

12:59 Russie Confirme la Prise de Quatre Villages de Plus à Donetsk

Les forces russes affirment avoir capturé quatre villages supplémentaires dans la région de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine. Le groupe des forces du Sud a capturé Krasnohoriwka et Hryhoriwka, le groupe de l'Est Wodiane, et le groupe central Halyzynivka, selon le ministère russe de la Défense. Cependant, ces allégations ne peuvent pas être vérifiées indépendamment. Les observateurs militaires ukrainiens marquent au moins trois des villages touchés - à l'exception de Hryhoriwka - comme occupés. L'Ukraine est sous une pression intense sur le front est.

12:20 Moscou Reconnaît Un Seul Partenaire de Négociations

Une conférence de paix s'est tenue en Suisse sans la Russie en juin. Maintenant, le chancelier Olaf Scholz a montré sa disposition à des pourparlers avec le président russe Vladimir Putin. Cependant, la réaction du Kremlin est incertaine. Le ministre des Affaires étrangères Sergei Lavrov maintient un front diplomatique, mais pas avec l'Europe, selon le correspondant de ntv Rainer Munz.

11:50 Kyiv : La Russie Emploie de Plus en Plus les Armes Chimiques

Les autorités ukrainiennes avertissent que les troupes russes en Ukraine utilisent de plus en plus les armes chimiques. Le commandement des forces armées ukrainiennes écrit sur Facebook que les forces russes ont utilisé des munitions contenant des substances chimiques et des agents de guerre chimique 447 fois en août seul, et 4 035 fois entre le 15 février 2023 et le 24 août 2024. Le commandement des forces armées ukrainiennes affirme également que les troupes du Kremlin livrent des munitions contenant des agents de guerre chimique interdits et utilisent des composés chimiques non identifiés. Ils déclarent également : "La Russie viole ainsi les règles de la guerre et ignore les normes et les engagements prévus par la Convention sur l'interdiction de la développement, de la production, de l'accumulation et de l'utilisation des armes chimiques et sur leur destruction."

11:19 Bureau du Président à Kyiv : Les Attaques contre les Dépôts d'Armes Russes Sont Permises

Le chef du Bureau du Président ukrainien souligne la demande de son pays à ses alliés occidentaux d'autoriser l'utilisation de leurs armes contre des cibles profondément sur le territoire russe. Andrij Jermak déclare que la capacité d'attaquer les dépôts de roquettes russes est cruciale. "La défense n'est pas une escalade", écrit Jermak sur Telegram. Les pays occidentaux sont hésitants à autoriser l'utilisation d'armes qu'ils ont fournies à l'Ukraine sur le territoire russe, citant des préoccupations quant à se faire entraîner dans le conflit.

10:53 Blessures et Dommages - La Russie Attaque avec des Drones par Douzaines et Deux Missiles

Au moins trois personnes ont été blessées et des bâtiments ont été endommagés et des incendies ont été allumés en Ukraine en raison des attaques de drones et de missiles russes, selon les autorités locales. La défense aérienne a abattu 38 des 46 drones russes sur 13 régions, selon l'armée de l'air. La Russie a également utilisé deux missiles, ciblant des centrales électriques dans huit régions ukrainiennes, selon le ministère de l'énergie à Kyiv, causant des perturbations aux lignes à haute tension et aux postes de transformation.

10:27 Fin de l'Image de Modèle : la Mariage de l'Ombudsman pour les Droits de l'Enfant de Putin avec un Oligarque

Maria Lwowa-Belova, l'ombudsman russe pour les droits de l'enfant, était autrefois considérée comme incarnant la femme russe. Mariée à un prêtre orthodoxe depuis 2003, ils ont parlé de valeurs conservatrices, de foi chrétienne et de leur expérience d'élever de nombreux enfants dans les médias de propagande. Elle a également été inculpée par la Cour pénale internationale en 2023 aux côtés du leader du Kremlin Vladimir Putin pour la déportation illégale d'enfants d'Ukraine. Cependant, son mariage traditionnel et son mari prêtre semblent appartenir au passé, car le portail indépendant Verstka rapporte qu'elle s'est mariée avec l'oligarque Konstantin Malofeev ce week-end, avec qui elle était en couple. Cette relation reste orthodoxe, car Malofeev est le fondateur de la chaîne de télévision chrétienne

08:14 Les vols ont repris à MoscouLes aéroports Domodedovo, Sheremetyevo et Vnukovo de Moscou ont repris leurs opérations, a annoncé l'autorité russe de l'aviation, Rosaviatsiya, via Telegram. Les vols avaient été interrompus en raison d'attaques de drones ukrainiens dans la région de Moscou.

07:43 Scholz fixe des conditions pour l'implication de la Russie dans les pourparlers de paixLe chancelier allemand Olaf Scholz a lié la participation potentielle de la Russie à une conférence sur la paix en Ukraine à des conditions spécifiques. S'exprimant lors d'un événement de l'SPD lundi soir, il a souligné la nécessité d'explorer une stratégie de sortie du conflit ainsi qu'un soutien militaire nécessaire à l'Ukraine contre son agresseur, la Russie. Il soutient une conférence de paix supplémentaire avec la participation de la Russie, mais a souligné que cela ne serait pas possible si le président russe continuait à encourager l'agression. "Nous avons besoin de clarté, de détermination et de courage dans cette situation pour préserver la paix et la sécurité en Europe", a déclaré Scholz.

07:18 Fico accuse l'armée ukrainienne de fascisme - Kyiv réagitL'Ukraine a été prise de court par les allégations du Premier ministre slovaque pro-russe, Robert Fico. Reuters a rapporté que Fico avait exhorté Kyiv à prendre des mesures pour purger son armée du "fascisme". Dans un communiqué, le ministère ukrainien des Affaires étrangères a déclaré : "Les soldats ukrainiens défendent leur famille, leur foyer et leur terre, ainsi que toute l'Europe et le monde libre contre les envahisseurs russes portant la lettre 'Z' - un symbole de l'esthétique fasciste de la Russie moderne". Le ministère a ajouté que le peuple ukrainien avait subi des millions de pertes dans la bataille contre le nazisme au XXe siècle. La diatribe de Fico contre le "fascisme" ressemble à la propagande russe qui qualifie souvent la direction ukrainienne de nazis. Cependant, les partis d'extrême droite n'ont remporté que 2,4 % des voix aux élections ukrainiennes de 2019. D'un autre côté, l'historien Timothy Snyder voit clairement des traits fascistes dans le système de Poutine.

06:56 Nouvelles données sur les pertes dans la région de MoscouSuite à une frappe de drone ukrainien dans la région de Moscou, une femme a péri et trois civils ont été blessés, a rapporté le gouverneur Andrei Vorobyov via Telegram. Initialement, Vorobyov avait rapporté la mort d'un enfant (voir l'entrée à 06:02), qu'il n'a pas pu vérifier. 43 personnes sont reportedly à l'abri dans des shelters temporaires.

06:25 Greenpeace enquête sur les crimes environnementaux de la RussieGreenpeace rouvre son bureau à Kyiv. Son objectif est d'accélérer les projets de reconstruction en Ukraine et d'enquêter et de documenter les transgressions environnementales résultant de l'invasion russe, comme l'a révélé l'organisation environnementale. Elle collabore déjà avec des organisations environnementales locales dans ce but. "Notre objectif est d'aider l'Ukraine à restaurer de manière éco-responsable l'infrastructure sociale en utilisant l'énergie propre du soleil et du vent", a déclaré la nouvelle directrice du bureau, Natalia Hosak. Greenpeace a constamment mis en évidence les dommages environnementaux en Ukraine attribués à l'invasion russe. Entre autres choses, l'organisation surveille la situation à la centrale nucléaire occupée par la Russie de Zaporizhzhia.

06:02 Perte tragique dans la région de MoscouSuite à une attaque de drone ukrainien dans la région de Moscou, un enfant a trouvé la mort, selon des sources russes. Le gouverneur de la région, Andrei Vorobyov, a rapporté cette information via Telegram, mentionnant l'interception de 14 drones ukrainiens dans la région de la capitale pendant la nuit. L'un de ces drones a causé un incendie qui est actuellement éteint par les pompiers. "Malheureusement, un enfant de neuf ans est décédé", a déclaré Vorobyov. Au moins une personne a été blessée lorsque des débris d'un autre drone intercepté sont tombés sur un immeuble d'appartements dans la région de la capitale. Le maire de Moscou, Sergei Sobyanin, avait initialement rapporté l'interception de 11 drones à proximité de la capitale russe.

05:31 Kyiv repousse une attaque de droneLes unités de défense aérienne ukrainiennes ont réussi à repousser une attaque de drone russe sur Kyiv, comme l'a annoncé l'administration militaire de la capitale ukrainienne via le service de messagerie Telegram.

04:36 Débris de drone tombent sur un complexe énergétique à TulaDes débris d'un drone abattu par la défense aérienne russe au-dessus de la région de Tula ont atterri sur un complexe énergétique, selon l'agence de presse russe TASS. "La situation est stable et il n'y a pas de victimes", a rapporté TASS en citant les autorités de Tula. Les processus de fonctionnement et l'approvisionnement en ressources pour les consommateurs sont restés inchangés.

03:29 Des drones ukrainiens ciblent MoscouDeux drones ukrainiens ont été abattus au-dessus du district de Domodedovo de Moscou, entraînant l'envoi de services d'urgence sur les lieux, selon le maire de Moscou, Sergei Sobyanin. Aucun détail sur les dommages potentiels ou les pertes humaines n'a été fourni. Le district de Domodedovo, situé à environ 50 kilomètres au sud du Kremlin, abrite l'un des plus grands aéroports de Moscou.

22:17 Le ministère des Affaires étrangères identifie la Russie comme la plus grande menace pour la paix à la frontière est de l'OTAN En réponse à des drones russes qui ont pénétré dans l'espace aérien de la Lettonie et de la Roumanie, le ministère des Affaires étrangères considère la Russie, sous la présidence de Vladimir Poutine, comme "la plus grande menace pour la paix et la sécurité" directement à la frontière est de l'OTAN. Le ministère a publié sur X : "Malheureusement, la Russie de Poutine est actuellement la plus grande menace pour la paix et la sécurité directement à la frontière est de l'OTAN." Cette affirmation est étayée par les récents incidents de drones en Roumanie et en Lettonie. "Nous collaborons avec nos partenaires de l'alliance et nous sommes solidaires avec eux." Au cours du week-end, à la fois les membres de l'OTAN et de l'UE, la Lettonie et la Roumanie, ont signalé la pénétration d'un drone russe dans leur territoire.

21:42 Les États-Unis démentent les allégations selon lesquelles l'Iran a remis des missiles balistiques à la Russie Le gouvernement américain refuse de confirmer les allégations selon lesquelles l'Iran aurait remis des missiles balistiques à la Russie, comme l'a affirmé John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale des États-Unis.

21:28 Zelensky plaide en faveur d'une mise en œuvre rapide des accords d'aide Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exhorté les pays de l'Ouest à mettre en œuvre rapidement les accords d'aide. Dans son discours vidéo du soir, il a déclaré : "La progression de la guerre dépend directement de l'efficacité de la logistique pour les livraisons et du respect de tous les engagements par nos partenaires." Les armes et l'équipement doivent atteindre leur destination à temps pour être efficaces. "Ce qui est nécessaire en septembre doit être livré à nos troupes en septembre."

20:52 Un politique russe de l'opposition met en garde contre l'autorisation d'une 'sortie honorable' pour Poutine Le politique russe de l'opposition Vladimir Kara-Mursa a mis en garde l'Occident contre l'autorisation d'une 'sortie honorable' pour le président russe Vladimir Poutine dans la guerre contre l'Ukraine. "Il est crucial que Vladimir Poutine ne triomphe pas dans la guerre contre l'Ukraine", a souligné Kara-Mursa. "Il est essentiel que Vladimir Poutine ne trouve pas un moyen de sauver la face dans cette guerre en Ukraine." Kara-Mursa, récemment libéré dans un échange de prisonniers, a reconnu la "fatigue" dans les sociétés occidentales en raison de la guerre. Cependant, il a insisté : "Poutine doit être vaincu." Il a ajouté : "Si,

