FIFA n'a infligé aucune pénalité à Israël, conformément à la demande de l'Association palestinienne de football (APF), concernant l'affaire présumée de discrimination. Lors de leur 29e réunion à Zurich, le Conseil de la FIFA a confié au Comité disciplinaire l'enquête sur cette question soulevée par le groupe palestinien.

Par ailleurs, le Comité de gouvernance, d'audit et de conformité de la FIFA doit examiner la participation des équipes de football israéliennes, prétendument basées sur des terres palestiniennes, aux tournois israéliens. Selon Gianni Infantino, président du Conseil de la FIFA, ils ont examiné et évalué cette situation délicate avec soin et ont suivi les conseils d'experts externes fondés sur une analyse approfondie.

L'APF affirme qu'Israël viole le droit international, en particulier à Gaza, avec la complicité de l'Association de football israélienne. L'APF se réfère aux réglementations sur les droits de l'homme de la FIFA et affirme que tous les équipements de football à Gaza ont été détruits ou considérablement endommagés, avec des footballeurs et des arbitres parmi les victimes.

Malgré leur non-validation, ces allégations ont été formulées à la suite des récents attaques d'Israël contre Gaza, qui ont entraîné des dommages importants, comme le suggère la proposition présentée lors du Congrès de la FIFA à Bangkok en mai.

