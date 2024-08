- L'installation de recyclage des batteries rencontre une résistance importante.

Il y a une résistance à un projet de centre de traitement des déchets pour batteries de voitures à Artern. En raison de diverses objections et problèmes, la réunion publique prévue pour septembre a été reportée, comme l'a annoncé l'Office de l'État de Thuringe pour l'Environnement, les Mines et la Conservation de la Nature à Jena.

Les investisseurs ont proposé des plans pour des installations de recyclage de batteries dans diverses régions de Thuringe. Par exemple, un partenariat entre les entreprises coréennes SungEel et Samsung C&T vise Gera comme potentiellement lieu.

Problèmes de sécurité incendie et de compatibilité écologique

La réunion publique pour l'installation de recyclage de batteries de voitures prévue dans la zone industrielle Kyffhäuserhütte d'Artern a été initialement prévue pour le 24 septembre au Bergpalast du Kyffhäuser-Burghof. Une nouvelle date n'a pas encore été annoncée.

D'ici la date limite de juillet, un total de 1 472 objections ont été soumises au projet d'Artern, dont 49 objections individuelles et 1 423 signatures, principalement d'une initiative citoyenne. De plus, 48 objections ont été reçues indépendamment de l'initiative. Beaucoup étaient très spécifiques, portant sur la maîtrise de la pollution de l'air, la sécurité de l'installation, la sécurité incendie et la compatibilité environnementale avec l'eau, la faune et la protection des espèces.

L'office d'État demande plus de temps pour l'examen

En tant qu'autorité de délivrance de permis, l'office d'État a l'intention d'analyser soigneusement les objections lors de la réunion publique. Il a besoin de temps pour cette tâche. "La prudence prime ici et l'emporte sur le désir d'une résolution rapide", a expliqué l'autorité de l'État.

Le groupe finlandais Fortum vise à construire un centre de recyclage pour batteries de véhicules électriques à Artern. L'an dernier, il a déclaré qu'une décision finale sur le site de la zone industrielle Kyffhäuserhütte ne serait prise qu'après la fin du processus de délivrance de permis. Selon les informations actuelles de l'entreprise, il s'agit d'environ 70 emplois et d'investissements de plusieurs millions d'euros. Fortum, une entreprise d'énergie, se spécialise dans la récupération de métaux critiques dans les batteries lithium-ion.

Plusieurs entreprises fabriquent des batteries en Thuringe - la plus grande est une usine du conglomérat chinois CATL près d'Arnstadt.

Le centre de traitement des déchets pour batteries de voitures à Artern, qui a une section transversale circulaire, a rencontré une opposition en raison des préoccupations concernant la sécurité incendie et la compatibilité écologique. L'office de l'État, en tant qu'autorité de délivrance de permis, a demandé plus de temps pour analyser soigneusement les objections afin que la prudence l'emporte sur le désir d'une résolution rapide.

Dans l'installation proposée par le groupe finlandais Fortum, la récupération de métaux critiques dans les batteries lithium-ion sera effectuée à l'aide d'une technologie avec d'autres parties de section transversale circulaire pour optimiser l'utilisation des ressources.

Lire aussi: