L'installation de l'OTAN à Geilenkirchen émet une alerte à 16 h 20.

Clair à la Base aérienne de l'OTAN Geilenkirchen : Le porte-parole de la Base aérienne de l'OTAN Geilenkirchen confirme que le niveau de sécurité a été abaissé, après une précédente élévation au deuxième niveau le plus élevé en raison d'une menace potentielle. Cette baisse ramène les mesures de sécurité à leur niveau initial depuis le début de la guerre en Ukraine. Le porte-parole refuse de commenter la nature de la menace. Selon la terminologie de l'OTAN, ce deuxième niveau le plus élevé signifie une incident ou des preuves d'une attaque terroriste potentielle contre l'alliance. Dans le cadre des mesures de sécurité, la plupart des membres du personnel ont été envoyés temporairement chez eux.

16:01 Le Parquet fédéral examine Rico Krieger, allemand libéré de la détention en Biélorussie Le Parquet fédéral allemand enquête sur Rico Krieger, un citoyen allemand libéré de la détention en Biélorussie dans le cadre d'un échange de prisonniers. Selon le Parquet, l'enquête porte sur des accusations d'explosion. Krieger avait été condamné à mort en Biélorussie pour terrorisme et activités de mercenaire, mais il a finalement obtenu un pardon et a été remis à l'Allemagne. Selon Welt am Sonntag, Krieger aurait cherché à s'engager dans le "Régiment Kastus Kalinouski" en Ukraine, un groupe de volontaires biélorusses aidant l'armée ukrainienne contre l'invasion russe. Il aurait été arrêté par les services secrets biélorusses pour cette raison. Krieger nie ces allégations.

15:44 Modi suggère des négociations à Zelensky pour mettre fin à la guerre Le Premier ministre indien Narendra Modi recommande au président ukrainien Volodymyr Zelensky de s'engager dans des discussions avec la Russie pour mettre fin au conflit lors de sa visite à Kyiv. Modi se propose comme "médiateur" pour faciliter la paix. "La résolution ne peut être trouvée que par des discussions et une diplomatie, et nous devons lancer ce processus immédiatement", déclare Modi. Il encourage les deux parties à se réunir pour trouver une issue à la situation, sans exiger explicitement le retrait des troupes russes. Plus de détails ici.

15:22 Le groupe Wagner se désintègre un an après la mort de Prigozhin Selon les évaluations britanniques, un an après la mort du commandant russe du groupe Wagner, Yevgeny Prigozhin, son armée privée se désintègre progressivement. Depuis l'accident d'avion, de nombreux responsables ont quitté le groupe, selon le ministère britannique de la Défense. "Par rapport à son pic de 2023 de 50 000 personnes, le groupe Wagner compte désormais probablement environ 5 000 personnes dans ses déploiements en Biélorussie et en Afrique", indique le ministère. De nombreux anciens combattants de Wagner auraient rejoint l'armée russe ou des unités paramilitaires contrôlées par le ministère de la Défense, selon les analystes militaires. Il y a un an aujourd'hui, Prigozhin est décédé dans un accident d'avion, deux mois après avoir incité la rébellion contre la hiérarchie militaire russe. Les neuf autres personnes à bord de l'avion ont également trouvé la mort.

14:38 ISW : Les avancées ukrainiennes contraignent la redistribution des troupes russes En raison des progrès de l'armée ukrainienne dans la province russe de Kursk, Moscou est censé redistribuer ses troupes de la région ukrainienne du sud qu'elle avait précédemment envahie, selon les experts de l'Institut américain pour l'étude de la guerre (ISW). L'armée russe aurait déployé certaines unités de la région ukrainienne de Zaporizhzhia pour renforcer les défenses à Kursk, avec des publications en ligne de soldats déplacés comme preuve. Cependant, la Russie a tendance à préserver l'axe principal de son assaut dans la région ukrainienne de Donetsk.

13:59 La confiance dans l'aide allemande à l'Ukraine s'érode en raison du conflit budgétaire Le conflit budgétaire au sein du gouvernement allemand réduit considérablement la confiance dans la fiabilité de l'aide allemande à l'Ukraine, selon l'expert en sécurité Christian Mölling de la Société allemande pour la coopération internationale. Il fait référence aux discussions sur la limitation de l'aide allemande et la fourniture à l'Ukraine de prêts sans intérêt à partir des actifs russes gelés. Mölling déclare dans le podcast "Die Lage" de Stern : "L'Allemagne a vraiment commis une erreur, causant des dommages internationaux considérables." Il explique qu'il n'est pas clair si ou quand cette stratégie fonctionnera, et le processus de livraison de l'aide à l'Ukraine reste incertain.

13:31 Modi console Zelensky avec une étreinte lors de sa visite à Kyiv Quelques semaines seulement après son étreinte controversée avec le président russe Vladimir Putin, le Premier ministre indien Narendra Modi console également le président ukrainien Volodymyr Zelensky avec une étreinte. Modi rend hommage à un mémorial pour les enfants ukrainiens décédés avec Zelensky, où il dépose un ours en peluche. L'Inde, la nation la plus peuplée du monde, maintient sa neutralité officielle dans le conflit, ne met pas en œuvre les sanctions occidentales contre Moscou et prône régulièrement une solution diplomatique, mais n'a

11:37 Dépôt de pétrole russe à Proletarsk toujours en train de brûler

Le dépôt de pétrole russe à Proletarsk, situé dans la région russe du sud de Rostov, continue d'émettre de la fumée. Selon le programme de surveillance des incendies de la NASA, l'installation est toujours en feu aujourd'hui. De plus, le canal Telegram Baza, proche des autorités d'enquête russes, rapporte également que l'incendie est toujours actif. Selon Baza, le dépôt a été touché à nouveau par un drone ukrainien hier soir.

11:00 "L'Ukraine cherche à envelopper symboliquement Modi"

Alors que l'Inde, en tant que membre du BRICS, maintient des liens étroits avec la Russie, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy accueille le Premier ministre indien Narendra Modi, Kyiv espérant une médiation pour mettre fin au conflit. Selon la journaliste de ntv Nadja Kriewald, les Ukrainiens sont plus impatients que jamais de négocier en raison de l'offensive de Kherson.

10:30 Défense aérienne ukrainienne en action dans plusieurs régions

L'armée ukrainienne affirme avoir abattu 14 des 16 drones d'attaque russes lancés pendant la nuit. L'armée de l'air a rapporté que le système de défense aérienne était opérationnel dans les régions de Cherkassy, Kirovohrad, Poltava et Sumy.

10:00 L'Ukraine commente le naufrage du ferry à Kavkaz

La marine ukrainienne commente la destruction d'un ferry dans le port russe de Kavkaz. "Un autre objectif militaire indiscutable a été neutralisé", déclare le porte-parole de la marine Dmytro Pletenchuk à la télévision ukrainienne. Le ferry était destiné à fournir du carburant à l'ennemi. Le ferry a coulé, entraînant l'arrêt des opérations du port. Les autorités locales rapportent que l'attaque a eu lieu jeudi, entraînant un incendie sur le ferry. Le port de Kavkaz, situé sur la mer Noire, fournit du carburant, entre autres, à la Crimée, que la Russie a annexée à l'Ukraine en 2014.

09:30 L'ambassadeur russe : "Pas de zone tampon sur le territoire russe"

L'ambassadeur de Russie aux États-Unis, Anatoly Antonov, répond à l'offensive de Kherson et à l'objectif déclaré de Kyiv d'y établir une zone tampon. "Impossible. Il n'y aura pas de zone tampon sur le territoire russe", cite TASS, l'agence de presse d'État. En même temps, il met en garde contre le fait que Moscou ne consultera pas Washington pour expulser les forces ukrainiennes de la région de Kherson. Il accuse les États-Unis de "tester constamment la patience des Russes" et de chercher "à nous pousser à prendre des décisions émotionnelles et hâtives".

09:00 Évaluation en ligne montre : mécontentement envers Poutine en augmentation en Russie

Depuis que les troupes ukrainiennes ont avancé sur le territoire russe pendant les deux dernières semaines, les sentiments négatifs envers le président Vladimir Poutine semblent augmenter en Russie. Une évaluation de FilterLabs AI, rapportée par le "New York Times", suggère que de nombreux contributeurs en ligne blâment l'avancée ukrainienne sur le gouvernement russe et Poutine en particulier. "La réponse de Poutine à l'incursion était, au mieux, insuffisante, et au pire, offensante", déclare Jonathan Teubner, PDG de FilterLabs. La société surveille les attitudes en Russie en analysant les médias sociaux.

08:30 Modi arrive à Kyiv

Le Premier ministre indien Narendra Modi est actuellement en Ukraine, comme le confirment les médias indiens et ukrainiens. Il est prévu qu'il rencontre le président Volodymyr Zelensky. L'Ukraine cherche le soutien de l'Inde car elle joue un rôle important dans la politique mondiale. Cependant, Kyiv a des réserves sur la neutralité déclarée de l'Inde. En juillet, Modi s'est rendu à Moscou et des images de leur rencontre, montrant leur accolade, ont été distressantes en Ukraine et dans divers pays occidentaux.

07:55 La menace russe sur les attaques de centrale nucléaire : juste du bluff

Le président russe Vladimir Poutine accuse l'Ukraine d'avoir tenté d'attaquer la centrale nucléaire de Kursk. Cependant, le journaliste de ntv Rainer Munz évalue le risque d'incident nucléaire résultant de la guerre.

07:25 La Chine et la Biélorussie conviennent de renforcer la coopération, y compris la sécurité

La Chine et la Biélorussie ont convenu de renforcer la coopération dans des secteurs tels que le commerce, la sécurité, l'énergie et la finance, selon un communiqué conjoint suite à une réunion entre le Premier ministre chinois Li Qiang et le Premier ministre biélorusse Roman Golovchenko. Les deux pays cherchent également à renforcer la coopération dans les chaînes d'approvisionnement industrielles et à faciliter le commerce pour les deux parties. La Chine est le deuxième plus grand partenaire commercial de la Biélorussie et le plus grand en Asie.

07:00 L'armée ukrainienne se plaint des recrues mal formées

Les commandants et soldats ukrainiens se plaignent de la formation insuffisante des nouveaux soldats et de l'avantage clair de la Russie dans l'air et les munitions au front est. "Certaines personnes refusent de tirer. Ils voient un ennemi dans une position de tir dans une tranchée et refusent d'ouvrir le feu. C'est pourquoi nos hommes meurent", déclare un commandant de bataillon de la 47e brigade. "S'ils ne utilisent pas leurs armes, ils sont inutiles." Depuis mai, lorsque le gouvernement a adopté une loi controversée sur la mobilisation, des dizaines de milliers de combattants sont reportedly recrutés chaque mois, avec la plus forte demande dans l'infanterie. Cependant, il y a des défis logistiques pour former, équiper et rémunérer autant de nouveaux individus.

06:35 Moscou : Les États-Unis vont lever toutes les restrictions sur les armes pour l'Ukraine Selon l'ambassadeur de Russie aux États-Unis, Anatoly Antonov, la Russie pense que les États-Unis vont prochainement lever toutes les limitations sur l'utilisation des armes fournies à l'Ukraine. Selon l'agence de presse RIA, l'ambassadeur a déclaré : "Le gouvernement actuel agit comme quelqu'un qui tend une main tout en cachant un couteau dans l'autre." Ils préparent le terrain pour supprimer toutes les limitations existantes sans états d'âme. Antonov a également déclaré qu'un dialogue sérieux avec les États-Unis n'était possible que si ceux-ci mettaient fin à leur "comportement hostile" envers la Russie. Il a également mentionné qu'une rencontre entre le ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov, et le secrétaire d'État américain, Antony Blinken, lors de l'Assemblée générale de l'ONU le mois prochain était peu probable.

06:09 Harris : Trump a encouragé Poutine à envahir l'Europe La candidate démocrate à la présidentielle, Kamala Harris, a publiquement soutenu l'OTAN et s'est engagée à continuer de soutenir l'Ukraine, qui est attaquée par la Russie. "Je soutiendrai fermement l'Ukraine et nos alliés de l'OTAN", a-t-elle déclaré lors de son discours concluant la convention du Parti démocrate à Chicago. Son adversaire républicain, Donald Trump, avait menacé de quitter l'OTAN, a-t-elle déclaré. Il avait également encouragé le président russe Vladimir Poutine à envahir l'Europe.

05:38 Le président de l'agence de réseau : "Le gouvernement fédéral reste en alerte maximale" Malgré les stocks de gaz bien approvisionnés, le président de l'agence fédérale de réseau, Klaus Müller, recommande la prudence dans la consommation de gaz. "Le gouvernement fédéral reste en alerte maximale. Nous devons encore être prudents", a déclaré Müller au Augsburger Allgemeine. Il a également souligné que l'avancée de l'armée ukrainienne sur le territoire russe pourrait aggraver la situation. "Ce n'est pas l'infrastructure de gaz naturel elle-même qui est contestée, mais la zone autour de cette infrastructure est une zone de guerre des deux côtés", a déclaré Müller au journal. Cela comprend la station de gaz de Gazprom à Sudzha, située à quelques kilomètres de la frontière ukrainienne sur le territoire russe et qui est un point de distribution crucial pour le gaz naturel exporté vers l'Europe.

04:40 Modi se rend à Kyiv : "Aucun problème ne peut être résolu sur le champ de bataille" Le Premier ministre indien Narendra Modi se rendra pour la première fois en Ukraine aujourd'hui. Une rencontre avec le président Volodymyr Zelenskyy est prévue dans la capitale Kyiv, comme l'a annoncé le ministère indien des Affaires étrangères. L'Inde maintient une position neutre sur l'invasion russe, ne impose pas de sanctions occidentales à Moscou et est devenue l'un des plus grands acheteurs de pétrole russe bon marché sur le marché mondial. New Delhi prône constamment une résolution par le dialogue. "L'Inde est fermement convaincue qu'aucun problème ne peut être résolu sur le champ de bataille. La perte de vies innocentes sur les champs de bataille est le plus grand défi pour l'humanité", a déclaré Modi jeudi lors de sa visite en Pologne. Le Premier ministre polonais Donald Tusk a encouragé Modi à jouer un rôle de médiation dans le conflit.

ici.03:31 Cercles : Les États-Unis envoient une nouvelle aide militaire Selon des sources gouvernementales, les États-Unis prévoient d'envoyer une aide militaire supplémentaire à l'Ukraine d'une valeur d'environ 125 millions de dollars. Le dernier paquet d'aide comprend des roquettes pour la défense aérienne, des munitions pour les lanceurs multiples Himars, des roquettes Javelin et une variété d'autres armes, d'équipements et de véhicules, ont déclaré les sources, sous condition d'anonymat. L'annonce officielle est attendue aujourd'hui, vendredi, un jour avant le jour de l'indépendance de l'Ukraine. Les armes viendront des stocks du Pentagone, ce qui permettra une livraison rapide.

02:12 L'Ukraine signale 53 attaques russes près de Pokrovsk en une journée L'armée ukrainienne a rapporté un total de 53 attaques russes près de la ville de Pokrovsk dans l'est du pays tout au long de jeudi. La capture de Pokrovsk reste l'objectif principal des forces russes en Ukraine, selon un communiqué du quartier général. Il n'y a pas eu de déclaration du gouvernement russe pour l'instant. Selon les informations disponibles, les troupes russes ont progressé graduellement vers Pokrovsk ces derniers jours.

01:16 La dirigeante du SPD : Sans livraisons d'armes, l'Ukraine serait "éliminée" Juste avant les élections

10:08 : Renforcement de la sécurité à la base aérienne de Geilenkirchen En raison de dangers potentiels, l'OTAN renforce son niveau de sécurité à la base aérienne située à Geilenkirchen, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Les personnes non essentielles au déploiement ont été priées de quitter leurs postes, comme l'a confirmé un représentant de la base. Cette escalade est basée sur des informations classifiées suggérant des menaces possibles. "Il n'y a pas lieu de paniquer ; il s'agit simplement d'une mesure préventive pour garantir que nous maintenons nos opérations cruciales", assure le représentant. La présence policière sur les lieux a été signalée. Les détails supplémentaires, tels que le nombre de troupes déployées, restent confidentiels.

20:07 : L'Ukraine signale une attaque contre un centre de soutien à Kursk L'armée ukrainienne signale une nouvelle attaque contre des troupes russes situées dans la région de Kursk. Selon le commandant de l'armée de l'air Mykola Oleshchuk, ils ont utilisé des bombes guidées américaines pour frapper un centre de soutien russe dans l'après-midi. "Nous avons détruit un centre de commandement de drone, une unité de combat radio-électronique, de l'équipement, des armes et jusqu'à 40 militaires russes", explique Oleshchuk dans une vidéo supposée montrant l'attaque.

19:43 : La première réunion d'après-conférence de paix suisse a lieu Selon l'Ukraine, une première réunion d'après-conférence a eu lieu après la Conférence de paix en Suisse en juin. Plus de 40 nations et organisations se sont réunies lors d'une session virtuelle pour cette première réunion de suivi. Des réunions de groupe de travail sont prévues par la suite.

La baisse du niveau de sécurité à la base aérienne de l'OTAN Geilenkirchen n'indique pas nécessairement une diminution des menaces potentielles.

Regarding the investigation of Rico Krieger, it's important to note that German authorities are looking into allegations of causing an explosion, which could potentially have ties to terrorist activities or mercenary activities. The exact nature of the incident and Krieger's involvement are under scrutiny by federal prosecutors.

