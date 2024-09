L'instabilité financière affecte une fois de plus l'organisation qui est derrière le chantier naval du Titanic.

Il s'avère que le groupe H&W Holdings PLC, qui gère le célèbre chantier naval du "Titanic", a sombré dans la faillite. Cette information a été rendue publique après que la société ait évalué ses différents investissements. Initialement, environ 50 à 60 travailleurs seront les plus touchés, mais les employés des quatre chantiers navals situés en Irlande du Nord et en Grande-Bretagne resteront indemnes.

C'est la deuxième fois en cinq ans que la société fait face à des difficultés financières. Cependant, la direction est confiante de trouver une solution viable pour conserver et vendre les chantiers navals. Malheureusement, la société avait fait confiance à un créancier américain et avait attendu en vain une aide financière du gouvernement.

Si l'on remonte le temps, Harland & Wolff à Belfast était le berceau du célèbre paquebot de luxe, le "Titanic". Tragiquement, le navire a heurté un iceberg lors de son voyage inaugural dans l'Atlantique Nord en 1912, entraînant son naufrage. Aujourd'hui, ce chantier naval abrite un musée qui rend hommage au navire et aux plus de 1400 vies perdues dans la catastrophe.

Les difficultés financières du groupe H&W n'ont pas affecté ses chantiers navals en Irlande du Nord et en Grande-Bretagne, malgré la faillite de son célèbre chantier naval du Titanic. Malgré la dépendance à un créancier américain et la recherche d'aide du gouvernement, la société est déterminée à préserver et vendre ses chantiers navals.

