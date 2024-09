L'inondation imminente de l'Oder menace l'Allemagne

Au sud-ouest de la Pologne, l'eau se retire progressivement, mais les niveaux d'eau continuent de grimper dans les parties inférieures de la rivière Oder. Cela pose un défi aux autorités de l'est du Brandebourg qui se préparent à un week-end difficile. À titre préventif, deux bureaux de vote à Francfort-sur-l'Oder ont dû être déplacés juste avant les élections régionales.

Les inondations de la rivière Oder, suite aux fortes pluies dans ses zones d'origine, se déplacent toujours en aval et approchent de la frontière allemande. En raison de la hausse des niveaux d'eau, la voïvodie polonaise de Lubusz a déjà émis un avertissement de crue pour les zones le long de la rivière Oder. On s'attend à ce que le pic de la crue atteigne la ville de Nowa Sol, à environ 80 kilomètres à l'est de la frontière, dimanche, avant que les eaux de crue ne continuent de se déverser vers l'Allemagne.

La rivière Oder marque la frontière avec l'Allemagne à Ratzdorf, à dix kilomètres au sud d'Eisenhüttenstadt. L'Oder passe par Francfort (Oder) et atteint finalement la mer Baltique, à environ 150 kilomètres plus au nord, via le lac de Szczecin. Des inondations importantes sont attendues dans la vallée de la rivière Oder relativement large, en particulier dans les zones proches des berges.

Les équipes de crise se préparent aux niveaux d'eau qui montent à Francfort et dans toutes les communes environnantes. Des défenses contre les inondations renforcées ont été en place dans la Poméranie occidentale depuis plusieurs jours. Selon RBB, l'inquiétude concernant la crue de l'Oder est importante. Le niveau d'alerte 1 est actuellement appliqué aux sections de rivière de Ratzdorf via Eisenhüttenstadt et Francfort (Oder) à l'embouchure de la Warthe à Seelow. Cependant, la situation est considérée comme sensible et pourrait empirer rapidement. Le niveau d'eau à Eisenhüttenstadt était récemment juste en dessous de la marque de cinq mètres.

La crue atteint le Brandebourg pendant les préparatifs des élections. Cependant, on ne s'attend qu'à des perturbations mineures dans le vote dimanche. Par exemple, deux bureaux de vote ont été déplacés des zones riveraines à des endroits plus élevés à Francfort-sur-l'Oder à titre préventif.

Le ministre-président du Brandebourg, Dietmar Woidke, a exhorté les habitants des régions touchées par les inondations à se préparer au pire. "Dans certaines parties de l'Oder, le niveau d'alerte 4, le plus élevé, pourrait être atteint dans les jours à venir. Nous restons donc vigilants", a-t-il déclaré.

Les inondations en Pologne ne sont pas encore terminées : les pompiers, les soldats et les habitants de la ville de Brzeg Dolny, dans la Basse-Silésie, 35 kilomètres au nord-ouest de Wrocław (Breslau), travaillent à maintenir les digues. several leaks have occurred there, it was reported.

Le niveau d'eau y était de 9,33 mètres selon l'Institut météorologique polonais pendant la nuit. Les niveaux d'eau pourraient encore augmenter jusqu'à 9,45 mètres, ont averti les experts. La normale est un niveau d'environ 4,60 mètres. Pour comparaison, avec le maximum prévu pour Brzeg Dolny, la rivière serait encore en dessous des niveaux de la crue de l'Oder de 1997.

À Wrocław, l'équipe de crise s'est réunie à nouveau avec le Premier ministre Donald Tusk. Le niveau d'eau dans la ville de 630 000 habitants avait déjà baissé de dix centimètres par rapport à la veille, a rapporté un porte-parole de l'Institut météorologique. Des conditions sèches et ensoleillées sont prévues pour de grandes parties de la Pologne dans les jours à venir.

