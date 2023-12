L'inondation des tunnels entraîne l'annulation des trains Eurostar reliant le Royaume-Uni à l'Europe

Les voyageurs qui espéraient se rendre de Londres à Paris, Bruxelles et Amsterdam pour le Nouvel An ont subi un coup dur après qu'Eurostar a annoncé dans un message sur les médias sociaux l'annulation de ses services en raison de la "fermeture temporaire d'une partie de la voie ferrée près de Londres".

La fermeture de la voie est due à l'inondation des tunnels ferroviaires près de la gare internationale d'Ebbsfleet, dans le Kent, au sud de l'Angleterre.

L'opérateur ferroviaire britannique Southwestern Railways a déclaré qu'il annulait également ses services à grande vitesse à destination et en provenance de la gare internationale de St Pancras à Londres.

C'est la deuxième fois que les services Eurostar sont perturbés à Noël, après qu'une grève de dernière minute ait causé d'importantes perturbations au début du mois de décembre.

Les dernières annulations interviennent alors que le Royaume-Uni se prépare à une vague de mauvais temps, avec de fortes chutes de neige et de pluie attendues.

L'Office météorologique britannique a émis des alertes météorologiques jaunes pour des pans entiers du pays pour la journée de samedi.

Dans le sud de l'Angleterre, une "période de vents forts et de rafales se déplacera vers l'est à travers l'Angleterre et le Pays de Galles, entraînant des perturbations dans les déplacements et les services", indique l'alerte. Des pertes d'électricité à court terme sont également possibles, a averti le Met Office.

Des rafales de 45-50 mph souffleront largement sur les régions touchées du sud de l'Angleterre et du Pays de Galles, les rafales les plus fortes étant prévues pour les zones côtières. L'avertissement ajoute que 20 à 30 mm de pluie devraient tomber sur l'ensemble du pays de Galles pendant la "période de fortes pluies et de vents violents".

La majeure partie de l'Écosse a été placée en alerte jaune pluie et neige, les météorologues prévoyant quelques "perturbations" dues à la "période de grésil et de neige, se transformant en pluie" prévue pour samedi.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com