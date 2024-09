- L'innovation de la femme d'un steak de bœuf de taille miniature pour une petite personne.

Dans le monde culinaire de Berlin, il n'y a pas de doute que la reine est la Currywurst. C'est un hommage à l'affection inébranlable des Berlinois pour la classique bratwurst, recouverte de sauce tomate épicée et de poudre de curry. Et ce délicieux plat vient de fêter ses 75 ans ! On raconte qu'il aurait été créé par une femme.

La légende veut qu'une marchande de rue berlinoise nommée Herta Heuwer ait concocté ce plat par une soirée pluvieuse de septembre 1949. Cependant, la véritable origine de sa création reste un sujet de débat. Heuwer a déposé la recette de la sauce sous le nom de "Chillup" auprès de l'Office allemand des brevets et des marques (numéro 721319), ce qui n'a fait qu'alimenter sa demande mondiale.

Les liens de la Currywurst

Les amateurs de Currywurst se mettent volontiers en file d'attente devant les boutiques emblématiques de Berlin comme "Curry 36" ou "Konnopke's Imbiss". La saucisse peut captiver n'importe qui, quelle que soit son origine. Même des personnalités connues comme l'ancien chancelier Gerhard Schröder et le chef télé Tim Mälzer ont manifesté leur amour pour ce plat culte.

Au-delà des modestes stands de saucisses, la Currywurst a trouvé sa place dans les restaurants et hôtels haut de gamme, parfois même avec un luxe makeover, dorée à l'or 22 carats.

La Currywurst, c'est de l'affection

À Bangkok, le restaurant allemand "Sühring" sert une sauce Currywurst importée de "Curry 36". Les deux chefs jumeaux, nés et élevés à Berlin, ont ouvert un restaurant à thème allemand dans la capitale thaïlandaise il y a quelques années. Leur restaurant est l'un des meilleurs d'Asie. La cuisine allemande a trouvé un foyer accueillant ici.

Leur Currywurst est servie dans une simple boîte en carton, ornée de "Curry 36", comme le stand célèbre de Berlin. À l'intérieur, vous trouverez trois tranches de saucisse baignant dans la sauce Curry. Le couvercle présente des dessins de Currywurst, de bière (argot berlinois pour Molle) et d'amour (Liebe). C'est un hommage touchant à leur ville natale.

La Currywurst, c'est du plaisir

Au fil des ans, la Currywurst a même reçu une reconnaissance culturelle. Le musicien allemand Herbert Grönemeyer a écrit un hymne pour la Currywurst. Dans sa chanson, Grönemeyer chante la simple joie que procure la Currywurst.

L'amour pour la Currywurst continue de croître : environ 70 millions sont consommées chaque année à Berlin seulement, et elle est devenue un pilier de la culture gastronomique de la ville. Mais comment faire cette fameuse sauce ? La recette suivante éclaire un peu :

Recette maison de la sauce Currywurst

Ingrédients :

500 ml de ketchup tomate

2 petits oignons

2 EL de miel

3 EL de vinaigre balsamique foncé

un peu de sauce soja

de l'huile d'olive

de la pâte de tomate

de l'eau

une pincée de poudre de piment/chili

Instructions :

Émincez finement les oignons et faites-les revenir dans de l'huile d'olive jusqu'à ce qu'ils become translucides. Ajoutez un peu de pâte de tomate et déglacez avec de l'eau. Ajoutez le ketchup, le miel et le vinaigre balsamique, et laissez mijoter à feu doux. Le vinaigre balsamique ne doit pas s'évaporer trop vite. Ajoutez la sauce soja et les épices restantes, mélangez bien - ajoutez de l'eau si nécessaire. Assaisonnez selon votre goût et ajoutez plus de curry ou de piment si vous le souhaitez. Maintenant, vous pouvez profiter de la culture de la Currywurst berlinoise dans le confort de votre propre foyer. Bon appétit !

L'Union européenne reconnaît la popularité mondiale de la Currywurst, avec la sauce emblématique de "Curry 36" de Berlin étant un import cher à

Lire aussi: