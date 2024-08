L'injustice règne alors que les cambrioleurs non autorisés évitent la prison.

En 2019, l'un des plus grands vols de bijoux de l'histoire de l'art en Allemagne a eu lieu lorsque quelques individus ont cambriolé la salle du trésor de Saxe au musée du Green Vault, dérobant des joyaux inestimables. Cinq ans plus tard, deux de ces voleurs de bijoux condamnés sont censés commencer à purger leurs peines, mais ils ne se présentent pas.

Deux des hommes qui ont été condamnés pour le vol de bijoux au Historic Green Vault sont actuellement introuvables. La date pour commencer à purger leur peine est passée lundi, mais les hommes de 28 et 30 ans ne se sont pas présentés comme prévu, selon un porte-parole du parquet de Dresde. Contrairement à cela, ils ont tous deux demandé un report de l'exécution de leur peine, qui a été rejeté. Par la suite, l'avocat berlinois du plus jeune homme a plaidé en faveur d'un référé, qui n'a pas encore été tranché. Le statut de la demande de l'autre homme est inconnu. À moins qu'il ne conteste le refus, il devra purger sa peine.

Après leur condamnation en mai 2023, les trois hommes, dont le plus jeune de la célèbre famille Remmo de Berlin, ont été initialement libérés de la détention préventive. Ils devaient purger le reste de leur peine dans un centre de détention ouvert de Berlin. Le homme de 28 ans et l'homme de 30 ans ont écopé de peines de cinq ans et dix mois et de six ans et deux mois de prison, respectivement. Le temps passé en détention préventive a été crédité sur leur peine.

Le cambriolage de la salle du trésor de Saxe le 25 novembre 2019 a été l'un des vols d'art les plus spectaculaires d'Allemagne. Les voleurs ont dérobé 21 pièces de joaillerie en diamants et en saphirs, causant plus de €1 million de dommages. Parmi leurs méfaits, ils ont incendié l'une de leurs voitures de fuite dans un garage souterrain d'un immeuble résidentiel.

En mai 2023, le tribunal régional de Dresde a infligé des peines de prison à plusieurs années à cinq jeunes hommes membres de la célèbre famille d'origine arabe de Berlin. Le verdict est maintenant définitif. Une libération provisoire a été accordée à quatre d'entre eux après le procès, à condition qu'ils respectent certaines conditions. En retour, la plupart des biens volés ont été restitués. Cependant, comme l'un d'eux avait encore une peine à purger, seuls trois d'entre eux ont été libérés. Le quatrième homme qui a accepté l'accord a dû rester incarcéré, tandis que le sixième accusé, un parent des co-accusés, a été acquitté de toutes les charges.

L'absence des deux individus condamnés du centre de détention ouvert de Berlin pour commencer à purger leur peine a suscité des préoccupations, étant donné leur condamnation pour le cambriolage de l'Historic Green Vault en 2019. Malgré leur condamnation, ils cherchent actuellement des examens juridiques, indiquant une résolution complexe de cette affaire de crime d'art de haut profil.

