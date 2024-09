L'injection de médicaments à raison de six mois diminue le risque d'infection par le VIH de 96% selon les affirmations des pharmacies, dépassant la pilule quotidienne de PrEP.

Dans une étude de phase 3, 99,9 % des individus ayant reçu une injection bisannuelle de lenacapavir pour la prévention du VIH, selon les données de la société pharmaceutique Gilead Sciences, ont réussi à éviter de contracter l'infection. L'étude a rapporté seulement deux cas parmi 2 180 participants, réduisant ainsi le risque de transmission du VIH de 96 % et surpassant Truvada, une pilule quotidienne, de 89 %. L'étude a été arrêtée prématurément en raison de la réalisation de ses objectifs principaux, permettant à tous les sujets d'avoir accès à lenacapavir.

Onyema Ogbuagu, le principal investigateur de l'essai et directeur du programme de recherche sur les antiviraux et les vaccins de Yale, a déclaré : "Les difficultés liées à la prise quotidienne de pilules, telles que les préoccupations quant à l'adhésion et la stigmatisation, ont eu un impact négatif sur la mise en œuvre et la continuité du régime de prévention du VIH existant. L'efficacité remarquable de lenacapavir, telle que démontrée dans l'essai PURPOSE 2, le potentiel des avantages d'une injectionevery two years, and the diversity of the participant pool and geographical locations suggest that it could offer a novel choice to millions worldwide seeking to minimize their HIV infection risk."

According to Ogbuagu, "This groundbreaking development significantly bolsters our arsenal of tools, bringing us closer to realizing an AIDS-free generation."

L'étude PURPOSE 2 a inclus des hommes cisgenres, des hommes transgenres, des femmes transgenres et des individus de genre non binaire âgés de 16 ans et plus qui ont des relations sexuelles avec des hommes. L'étude a été menée dans 88 sites dans le monde - Argentine, Brésil, Mexique, Pérou, Afrique du Sud, Thaïlande et États-Unis.

Une étude distincte a révélé que lenacapavir en tant que prophylaxie pré-exposition pourrait offrir aux femmes et aux jeunes filles d'Afrique une protection complète contre le VIH, avec un taux de réussite de 100 % selon les résultats de l'essai publiés en juillet.

L'Organisation mondiale de la santé a salué cette découverte comme "un progrès significatif dans la prévention du VIH" dans un communiqué de presse de juillet.

Gilead prévoit d'utiliser ces résultats d'essai pour lancer des procédures d'approbation de médicament dans plusieurs pays d'ici la fin de l'année. Selon leur déclaration, l'organisation s'est engagée à accorder la priorité à l'autorisation dans les pays à forte incidence et à faibles ressources.

